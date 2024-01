ChatGPT könnte bald den Google Assistant auf Android-Smartphones ersetzen

Auf Android-Smartphones ist der Google Assistant standardmäßig als Sprachassistent voreingestellt. Allerdings bietet Google seit Langem die Möglichkeit, diesen durch alternative Assistenten wie Alexa oder ehemals Cortana auszuwechseln. Diese Offenheit von Android will OpenAI nutzen, um ChatGPT als Alternative zu Googles Assistenten zu lancieren.

ChatGPT als Alternative zum Google Assistant auf Android-Smartphones in Arbeit

Um ChatGPT derzeit auf Android-Geräten zu verwenden, müsst ihr die App öffnen und eine Frage eintippen oder diktieren, um dann ein paar Sekunden später eine Antwort zu erhalten. Das Ganze funktioniert sicher, fühlt sich im Vergleich zur Funktionsweise des Google Assistants aber recht antiquiert an. Schließlich genügt zu dessen Aktivierung ein Druck auf den Powerbutton, ein Wisch von unten nach oben ins Display oder das Hotword „Hey Google“.

Dessen ist sich OpenAI auch bewusst und arbeitet an einer eigenen App mit Assistant-Funktion, wie der Android-Codeschnüffler Mishaal Rahman auf Android Authority schreibt.

In den Assets der neuesten ChatGPT-App hat er eine noch schlummernde neue Funktion entdeckt, die ein ähnliches Verhalten wie der Google Assistant an den Tag legen soll. Bei Aktivierung der App öffne sich ein Overlay, das die Unterstützung für die Spracheingabe andeute. Laut Rahman ist die Funktion nicht standardmäßig aktiviert und noch nicht voll funktionsfähig. Weitere Codefragemente in der App deuten darauf hin, dass ChatGPT eine Standard-Assistenten-App werden könnte, wobei vieles noch unfertig sei, so der Codeschnüffler.

Laut Rahman könnte die künftige ChatGPT-App zwar als Standardassistent auf Android-Smartphones eingestellt und per Gesten aktiviert werden. Per Hotword könne der Assistent indes wohl nicht geweckt werden, da dieses Feature Zugriff auf privilegierte Schnittstellen (API) erfordert, die „nur vertrauenswürdigen vorinstallierten Apps zur Verfügung stehen“.

Für die kostenlose Version von ChatGPT scheint die Assistant-Funktion zudem nicht entwickelt zu werden, so Rahman. Im Code der App deutet sich an, dass diese Funktion ein ChatGPT-Plus-Abo erfordert.

ChatGPT als Alternative zu Google Assistant mit Bard – aber nicht ganz

Dass ChatGPT an einer eigenen Android-App als Google-Assistant-Alternative arbeitet, hat einen Grund. Denn Google hat eine neue Version seines Assistenten mit dem eigenen KI-Chatbot Bard angekündigt. Dieser sollte – zumindest in den USA – bald erscheinen. OpenAI will Google den Android-Kosmos aber offenbar nicht kampflos überlassen.

Nicht vergessen werden sollte, dass Bard Googles ChatGPT-Konkurrenten Gemini Pro erhalten soll und damit ein Google Assistant auf Steroiden wird. Als nächster Schritt ist zudem Bard Advanced angekündigt worden, der auf Gemini Ultra, Googles stärkster Ausführung des Large Language Modells (LLM), basieren wird. Es deutet sich indes an, dass Bard Advanced wie ChatGPT Plus eine kostenpflichtige Variante wird, die Teil von Google One werden soll.

Einen gewissen Nachteil dürfte ein ChatGPT-Assistent vor allem für Nutzer:innen mit sich bringen, die im Google-Kosmos verankert sind. Denn per Google Assistant lässt sich zum einen allerhand mehr direkt auf dem Smartphone anstellen, zum anderen lässt sich per Google Assistant auch das Google-Home-Smarthome steuern. Wer auf diese Komfortfunktionen verzichten will oder sie nicht benötigt, könnte in nicht allzu ferner Zukunft ChatGPT als Assistenten auf seinem Android-Smartphone verwenden. Wann diese Lösung erscheinen soll, ist noch nicht bekannt.