Codename P92: Instagram arbeitet an dezentraler Twitter-Alternative

Meta soll an einer dezentralen textbasierten App arbeiten, die eine Alternative zu Twitter darstellen könnte. Die App mit dem mysteriösen Arbeitstitel „P92“ soll unter der Marke Instagram launchen. Entsprechend sollen sich Nutzer:innen einfach mit ihren Instagram-Nutzerdaten registrieren können. Zudem soll P92 mit Mastodon und anderen dezentralen Anwendungen interoperabel sein.

Das indische Onlinemagazin Money Control hatte in den frühen Morgenstunden am 10. März als erstes darüber berichtet. Die Informationen wurden inzwischen von Meta bestätigt.

„Wir untersuchen ein eigenständiges dezentrales soziales Netzwerk für den Austausch von Text-Updates. Wir glauben, dass es eine Möglichkeit für einen separaten Bereich gibt, in dem Creator und Personen des öffentlichen Lebens zeitnahe Updates über ihre Interessen teilen können“, sagte ein Meta-Sprecher gegenüber dem Nachrichtendienst Reuters.

Laut Platformer soll der Instagram-Chef Adam Mosseri das Projekt leiten. Bislang ist nicht klar, wie weit die Arbeit an P92 schon fortgeschritten ist, oder wann die App auf den Markt kommt.

Der Schritt überrascht nicht sonderlich, da Mark Zuckerbergs Meta bereits in der Vergangenheit gerne auf funktionierende Geschäftsmodelle anderer Apps zurückgegriffen und diese erfolgreich in seine Apps und Services integriert hat – man denke an Instagram Stories, eine Kopie von Snapchat, oder Instagram Reels.

Die kurzformatigen Videos hat sich Instagram bei Tiktok abgeschaut. Es wird sich zeigen, ob der Erfolg auch diesmal wieder replizierbar ist.

