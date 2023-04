Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Podcast und als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

ChatGPT hilft Youtuber bei Erstellung von illegalen Windows-Keys

Immer wieder wird vor dem kriminellen Missbrauch von Textgeneratoren wie ChatGPT gewarnt. Der Youtuber Enderman hat nun gezeigt, wie einfach es ist, solch eine KI zu manipulieren und sie dazu zu bringen, illegale Aktionen auszuführen. Enderman hat den Chatbot zunächst aufgefordert, Aktivierungsschlüssel für Windows 95 zu generieren. Gegen diese Aufgabe sträubte sich die KI zwar anfangs, doch dem Youtuber gelang es trotzdem, sie letztendlich doch noch „herumzukriegen“.

Da der Youtuber weiß, wie ein Windows-95-Key aufgebaut ist, hatte er mit der KI von Chat GPT leichtes Spiel. Enderman verschriftlichte den allgemein bekannten Windows-95-OEM-Aktivierungsschlüssel und ließ die KI dann damit arbeiten – am Anfang noch erfolglos, doch mit jeder neuen Abfrage kam er seinem Ziel näher und näher. Am Ende generierte der Chatbot 30 Keys. Mit einem gelang es Enderman tatsächlich, Windows 95 zu installieren.

Die Höhe: Nachdem der Chatbot erfolgreich Aktivierungsschlüssel bereitgestellt hatte, stritt er das Ganze plötzlich ab. „Tatsächlich kann ich keine Produktschlüssel oder Aktivierungscodes für Software bereitstellen, da dies illegal wäre und gegen die Richtlinien von OpenAl verstoßen würde“, so die Reaktion der KI. Erschreckend menschlich irgendwie …

Bill Gates macht Spritztour in autonomem Fahrzeug

Er ist ein Auto-Fan und bezeichnet sich selbst als „Car Guy“: Nun hat Bill Gates in einem autonomen Fahrzeug des Londoner Startups Wayve eine Probefahrt gemacht. Das Video, das die Fahrt durch den chaotischen Stadtverkehr zeigt, veröffentlichte er auf Youtube. Den selbstfahrenden Autos sagt der Microsoft-Gründer eine revolutionäre Zukunft voraus. Unter anderem deshalb, weil sie eine enorme Bereicherung für Lieferungen mit Langstrecken-Lkws seien, und dazu beitragen werden, mehr Gerechtigkeit für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen zu schaffen.

„Ich glaube, dass wir in den nächsten zehn Jahren einen Wendepunkt [bei autonomen Fahrzeugen] erreichen werden. Wenn es passiert, werden autonome Fahrzeuge den Transport so dramatisch verändern, wie der PC die Büroarbeit verändert hat“, erklärte Gates. Was ihn vor allem am Wayve-Auto beeindruckt? Während viele autonome Fahrzeuge nur auf Straßen navigieren könnten, die in ihr System geladen wurden, arbeite das Wayve-Vehikel eher wie ein Mensch, der nach und nach lerne, sich in einer Stadt fortzubewegen.

VW: Golf 9 mit Verbrennungsmotor kommt doch nicht

VW hat das Aus für den Golf mit Verbrennungsmotor angekündigt: Den Golf 9 wird es laut Volkswagen-Chef Schäfer nicht geben. Die achte Modellgeneration soll dafür zum 50-jährigen Golf-Jubiläum im Jahr 2024 noch einmal ein Facelift bekommen und danach auslaufen. Optimiert wird der Golf 8 sowohl beim Design als auch bei den Funktionen. Die Tage der Vebrennerautos sind ab 2033 sowieso gezählt: Denn dann will VW in Europa nur noch Elektroautos verkaufen.

Der T-Roc sei nach Passat, Tiguan und Tayron der letzte komplett neue Verbrenner von Volkswagen in Europa. Und auch die Marke Golf soll in die elektrische Welt überführt werden. Eine Option lässt sich Schäfer aber offen: „Wenn sich die Welt bis 2026 oder 2027 ganz anders entwickelt als erwartet, dann können wir auch noch mal ein komplett neues Fahrzeug auflegen.“

So erhalten FTX-EU-Kund:innen Geld zurück

Kleiner Hoffnungsschimmer für FTX-EU-Kund:innen: Über die Website ftxeurope.eu können sie einen Antrag auf Auszahlung ihrer Vermögenswerte stellen. Allerdings werden nicht alle davon profitieren können. Denn Abhebungen durchführen können nur Kund:innen der FTX EU, die ihr Konto über ftx.com/eu eröffnet haben. Der Haken: Das Unternehmen mischt erst seit Anfang März 2022 auf dem Markt mit.

Millionen von Gläubigern sind weltweit von der FTX-Insolvenz betroffen. Entschädigt wurden immerhin bereits die betroffenen Kund:innen der Tochtergesellschaft in Japan. Wie es mit den restlichen Vermögenswerten weitergeht, wird sich zeigen. Aufgrund der komplexen Firmenstruktur von FTX ist oft nicht klar, wem bestimmte Assets gehören. Klar ist jedoch, dass die Anklage gegen Sam Bankman-Fried so langsam Gestalt annimmt. Drei ehemalige FTX-Topmanager haben sich in dem Verfahren bereits schuldig bekannt und Bankman-Fried schwer belastet. Sollte er verurteilt werden, drohen dem einstigen Kryptostar bis zu 115 Jahre Haft.

April, April? „The Murder of Sonic the Hedgehog“ gibt es wirklich

Was viele Sega-Fans für einen Aprilscherz hielten, war – wie sich nun herausgestellt hat – doch keiner. Das Spiel „The Murder of Sonic the Hedgehog“, das der Games-Entwickler am 1. April vorstellte, ist aktuell als kostenloser Download über Steam für den PC erhältlich. Dort erhielt es bereits innerhalb kürzester Zeit mehr als 10.000 positive Bewertungen.

Im Game schlüpfen die Spieler:innen in die Rolle eines Charakters, der seinen ersten Arbeitstag beginnt und den Mord an Sonic untersuchen muss. Ja, richtig gehört! Sonic wurde getötet. Um herauszufinden, was passiert ist und wer hinter dem grausamen Verbrechen steckt, muss der oder die Spieler:in einige der beliebtesten Sonic-Charaktere befragen. Schafft man jedes Level im ersten Anlauf, dauert das Spiel insgesamt rund 70 Minuten. Ob es irgendwann auch für die Konsolen erhältlich sein wird? Abwarten!

