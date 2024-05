Ohne Fluxkompensator, mit E-Motor: Googles Entwickler-Wettbewerb lockt mit einem Delorean

Bei der Auftakt-Keynote zur Google I/O am Dienstag drehte sich so ziemlich alles um Gemini. Google wird seinen Chatbot künftig in immer mehr Dienste integrieren, etwa in seine Workspace-Apps. Aber auch die Suche wird KI-lastiger.

Gemini-API-Wettbewerb von Google

Das Modell Gemini 1.5 Pro ist schon per API zugänglich. Wohl auch aus diesem Anlass hat Google einen Gemini-API-Wettbewerb für Entwickler:innen ins Leben gerufen, bei dem man insgesamt eine Million Dollar gewinnen kann.

Der Hauptpreis ist ein elektrischer Delorean. Dabei handelt es sich um ein Exemplar aus dem Jahr 1981, das mit mit einem ursprünglich für ein Tesla Model 3 vorgesehenen elektrischen Antriebsstrang ausgestattet wurde.

Hauptpreis: Schnellster Delorean der Welt

„Das ist der schnellste Delorean der Welt mit einer Beschleunigung von null auf 60 Meilen in 4,1 Sekunden“, erklärte Michael McElhattan von Delorean Midwest, das für den Umbau verantwortlich zeichnet. Die Reichweite soll sich auf bis zu 420 Kilometer belaufen.

Ein solcher Delorean kostet normalerweise rund 220.000 Dollar, wie McElhattan gegenüber Venturebeat erklärt. Für ihn ein annehmbarer Preis, betrachte man, dass ein Delorean schon einmal für 150.000 Dollar verkauft werde – und zusätzlich ein Model 3 integriert sei.

Google-Jury entscheidet über beste App

Um den Delorean zu gewinnen, müssen Entwickler:innen freilich zunächst einmal die Jury von ihrer Gemini-API-Anwendung überzeugen und den Hauptpreis abräumen. Für die Bewertung gelten dabei die fünf Hauptkriterien Wirkung, Aufmerksamkeit, Kreativität, Nützlichkeit und Ausführung.

Oder in Googles Worten: „Wir sind auf der Suche nach Apps, die nicht nur die Gemini-API auf innovative Weise nutzen, sondern auch reale Probleme lösen, durchdacht entwickelt sind und eine positive Nutzer:innenerfahrung bieten“. Es gewinnt die App mit der höchsten Gesamtpunktzahl über die fünf Hauptkriterien hinweg.

Weitere gut dotierte Preise

Darüber hinaus gibt es Preise im Wert von 300.000 beziehungsweise 200.000 Dollar für die effektivste, die hilfreichste und die kreativste App. Weitere im fünfstelligen Bereich dotierte Preise vergibt Google in der Kategorie Technologie, etwa für die beste Web- und die beste Spiele-App.

Wer an dem Wettbewerb teilnehmen will, kann sich bis zum 12. August 2024 auf dieser Website dafür anmelden. Die Google-Jury entscheidet dann bis zum 4. September über die Gewinner:innen.