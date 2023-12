News Artikel merken

E-Auto als Energiespeicher für zu Hause: VW unterstützt jetzt bidirektionales Laden

Über die Funktion „Vehicle to Home“ bietet VW jetzt für die ersten seiner ID-Modelle das sogenannte bidirektionale Laden an. Damit können die E-Autos in Energiespeicher für zu Hause umgewandelt werden – unter bestimmten Voraussetzungen.