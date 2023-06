Zum ersten Mal in der Galaxy-Unpacked-Geschichte wird Samsung sein Sommer-Event in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul veranstalten. Bislang wurden die Unpacked-Veranstaltungen stets in den USA und in Europa – vorwiegend in San Francisco und New York City – abgehalten. Wenig überraschend deutet sich vorab schon an, was Samsung aus dem Hut zaubern wird.

Galaxy Unpacked 2023 im Juli: Z Flip 5 und Fold 5 kommen

Wie der Ankündigung (via 9 to 5 Google), die kurz nach Veröffentlichung wieder offline genommen wurde, zu entnehmen war, wird der Hersteller im Zuge des Events seine nächste Generation Foldables am 27. Juli 2023 in Seoul, der Hauptstadt Südkoreas, präsentieren.

Die Unpacked-Veranstaltung wird im Coex in Samseong-dong, Gangnam, stattfinden, „einer Kreuzung, an der die Teheran-ro, ein Zentrum für innovative Start-ups, und Bongeunsa, ein buddhistischer Tempel der Jahrtausendwende, aufeinandertreffen“, erklärt das Unternehmen. „Dieser einzigartige Ort bietet der Welt die Gelegenheit, die fesselnde Mischung aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu erleben, die Seoul ausmacht“, heißt es weiter.

Anhand der Mitteilung ist klar, dass wir mit neuen Foldables rechnen können. Zwar erwähnt Samsung weder das Galaxy Z Fold 5 noch das Flip 5 beim Namen, dafür aber, dass die „nächste Generation seiner faltbaren Serie Verbesserungen biete, die auf jahrelanger Forschung, Entwicklung und Investitionen basieren“. Man munkelt, der Nachfolger des Galaxy Z Flip 4 (Test) wird ein größeres Außendisplay ähnlich dem jüngst vorgestellten Motorola Razr 40 Ultra bekommen.

Samsung Galaxy Unpacked: Watch 6 und neue Tablets erwartet

Abseits der neuen Foldables sind in den letzten Wochen weitere neue Produkte durchgesickert, die in der Regel auch im Laufe des Sommers Aktualisierungen erhalten. Zum einen wird Samsung wohl neue Smartwatch-Modelle vorstellen.

Laut ersten Leaks soll die Galaxy Watch 6 Classic die bei der Galaxy Watch 5 gestrichene drehbare Lünette zurückbringen, die für eine elegante Bedienung sorgt.

Weiter wird mit dem Galaxy Tab S9 gerechnet. Eine Version soll ein Elf-Zoll-AMOLED-Display bekommen und sowohl vor Wasser als auch vor Staub nach IP67 geschützt sein.

Ein zusätzlich zu Tab S9 und S9 Plus erwartetes Ultra-Modell soll einen 14,6-Zoll-Bildschirm besitzen und das Tab S8 Ultra ersetzen. Große Unterschiede zum Vorgänger werden indes nicht erwartet.

Abseits der größeren Gadgets wird außerdem die Vorstellung neuer Galaxy Buds und einer neuen Generation des Smarttag-Trackers erwartet, die UWB-Support bieten sollen.

Einen genauen Termin für das Galaxy-Unpacked-Event hat Samsung noch nicht verraten, die Gerüchteküche geht aber vom 26. Juli aus. Damit wäre Samsung in diesem Jahr früher dran als in den letzten Jahren. Denn bislang hatte Samsung den August für die Vorstellung neuer Foldables gewählt.