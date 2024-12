Google Pixel: Neues Smartphone-Feature ignoriert den Akku bei der Nutzung

Pixel-Smartphones stoppen Ladevorgang auf Wunsch bei 80 Prozent

Vor wenigen Tagen hatte Google neue Funktionen für seine Pixel-Smartphones und weitere Android-Geräte angekündigt . Zunächst übersehen wurden dabei neue Einstellungen für die Batteriegesundheit, um die Akku-Lebensdauer von Pixel-Smartphones zu verlängern.

Als eine der neuen Akkuschon-Funktionen hat Google hat eine praktische Ladegrenze für Pixel-Geräte eingeführt. Mit dieser könnt ihr die Lebensdauer des Pixel-Akkus verlängern, indem die Ladung auf 80 Prozent begrenzt wird.

Diese Funktion ist nicht vollkommen neu. Denn sowohl Samsung als auch Apple bieten das Feature bei Galaxy-Smartphones und iPhones seit einer Weile an. Das Thema Akkugesundheit haben Hersteller also schon länger auf dem Plan.

Pixel 8 und 9 unterstützen „Bypass Charging“ – was ist das?

Doch was passiert, wenn der Akku die Ladegrenze von 80 Prozent erreicht hat? Zum einen weist Google darauf hin, dass es gelegentlich vorkommt, dass der Akku auf 100 Prozent vollgeladen wird. Dies führen auch die anderen Hersteller durch, um die geschätzte Lebenszeit neu zu kalibrieren.

Spannender ist indes, was Android Authority von Google erfahren hat: Denn ist der Akku voll und das Smartphone zeigt „Ladung abgeschlossen“, während das Gerät noch an der Steckdose hängt, versorgt das Netzteil das Pixel ohne den Umweg über den Akku.

Das hat mehrere Vorteile: Zum einen läuft das Smartphone kühler, da der Akku nicht beansprucht wird. Beim Spielen anspruchsvoller Games soll das Gerät so nicht mehr so warm werden und angenehmer in der Hand zu halten sein. Zum anderen – und das ist im Grunde wichtiger – schont der sogenannte Lade-Bypass den Akku. Damit soll die Akkugesundheit und die Lebensdauer verlängert werden, insbesondere, wenn ein Smartphone oft für lange Zeit mit einem Ladegerät verbunden ist.

Bypass-Charging gibt es auch bei einigen Samsung-Geräten

Googles Pixel-Geräte sind nicht die Ersten, die diese Bypass-Funktion unterstützen. Auch einige Samsung-Geräte seit dem Galaxy 23 Ultra (Test) als auch Gaming-Phones wie ein Asus ROG besitzen eine entsprechende Option in den Gaming-Modus-Einstellungen.

Unklar ist derzeit noch, welche Pixel-Modelle dieses Feature konkret unterstützen. Denn bislang ist nur sicher, dass das Pixel 8 und Pixel 9 diese Funktion an Bord haben. Google hat sich bisher nicht zu der Funktion geäußert.

