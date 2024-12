Spotify mit Gemini steuern und mehr: Google bringt viele neue Funktionen auf Android- und Pixel-Geräte

Alle Jahre wieder bringt Google kurz vor Weihnachten neue Funktionen auf Android-Geräte. Viele der Funktionen sind nicht an die neue Android-Version 15 geknüpft, sondern lassen sich auch auf älteren Geräten nutzen.

Anzeige Anzeige

Überdies gibt es ein erstes größeres Android-15-Update für Pixel-Geräte ab dem Pixel 6 und neuer. Auch die Pixel Watch 3 als auch das Tablet erhalten Neuerungen.

Android-Feature-Drop: Gemini mit Spotify-Support und mehr

Das Dezember-Update aus dem Hause Google erweitert den Funktionsumfang des neuen Assistenten Gemini. Mit der Spotify-Erweiterung könnt ihr Musik von Spotify per Sprachbefehl abspielen. Kurios ist, dass dies mit dem Google Assistant schon möglich war. Zum Start fehlten Gemini grundlegende Funktionen wie diese, die nun sukzessive nachgereicht werden, um Funktionsgleichheit zwischen Gemini und dem Google Assistant zu erreichen.

Anzeige Anzeige

Gemini erhält außerdem Zugriff auf die sogenannte „Utilities-Erweiterung“. Mit dieser kann der Chatbot mehr Aktionen für euch ausführen. Dazu gehören etwa Anrufe tätigen, E-Mails senden und Telefoneinstellungen ändern.

Überdies soll Gemini in der Lookout-App detailliertere und hilfreichere Bildbeschreibungen liefern. Ihr müsst lediglich ein Foto in der App aufnehmen, hochladen oder öffnen. Die Bildunterschrift wird euch dann in einer natürlich klingenden Stimme vorgelesen, so Google. Die Funktion ist jetzt weltweit nur auf Englisch verfügbar.

Anzeige Anzeige

Weitere neue Android-Funktionen: Bessere Dokumenten-Scans und neue Sticker

Mit dem Update verspricht Google zudem, dass eingescannte Dateien, die in Google Drive abgelegt sind, optimiert werden. Überdies lassen sich Bilder und Videos künftig einfach über Quick-Share (ehemals Nearby Share) mit einem QR-Code teilen.

Neu sind ferner Sticker-Kombinationen, die ihr in der Emoji-Kitchen in Googles Keyboard-App Gboard erstellen könnt. Google hebt hierbei das neue Pizza-Emoji hervor, es lassen sich aber noch weitere Emoji-Mashups kreieren.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Android 15 QPR1: Neues für Pixel-Geräte

Speziell für Pixel-Smartphones, Watches und Tablets hat Google außerdem allerhand Neuerungen parat. Mit dem Update auf Android 15 QPR1 schärft der Hersteller den jüngst eingeführten Diebstahlschutz nach:

Wenn ihr euch an einem neuen Ort befindet, verlangt die „Identitätsüberprüfung“ in der Beta-Version fortan eine Authentifizierung per Gesicht oder Fingerabdruck, bevor Änderungen an sensiblen Einstellungen auf dem Smartphone vorgenommen werden können.

Googles kostenloser VPN-Service kann jetzt auch auf dem Pixel Tablet (Test) genutzt werden, sodass sensible Daten auch in einem öffentlichen WLAN verschlüsselt bleiben. Beim Pixel Tablet kann auf die wichtigsten Steuerelemente zudem mit einem Wisch auf dem Sperrbildschirm des Tablets nach rechts zugegriffen werden. Auf diese Weise können Widgets zur Bedienung von Smarthome-Geräten, Timern, Musik und mehr schneller erreicht werden.

Anzeige Anzeige

Zudem erhält die Musikerkennung Now Playing eine Cover-Anzeige. Darüber hinaus bekommt die Rekorder-App ein Update, mit dem Störgeräusche und Ablenkungen automatisch reduziert werden sollen, um Aufzeichnungen besser verständlich zu machen. Hierfür muss die Funktion „Glasklare Stimme“ in der App aktiviert werden.

Pixel Watch 3 bekommt Pulsverlust-Erkennung

Eine neue Funktion erhält die Pixel Watch 3: Die Pulsverlusterkennung ist laut Google jetzt in Deutschland und Portugal verfügbar. Mit der Pulsverlust-Erkennung kann die Uhr erkennen, wenn das Herz einer Person plötzlich aufhört zu schlagen, beispielsweise aufgrund eines Herzstillstands, einer Vergiftung oder eines Atemstillstands. Reagiert der oder die Nutzer:in nicht auf den Warnhinweis, ruft die Smartwatch den Notdienst.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Neu in Deutschland sind außerdem die Sturzerkennung für alle Pixel-Watch-Modelle als auch die Autounfallerkennung für Pixel-Smartphones und die Pixel Watch 2 und 3.

Anzeige Anzeige

Die neuen Funktionen werden auf allen kompatiblen Geräten schrittweise bereitgestellt. Welche Features auf welchem Pixel-Gerät landen, hat Google in einer Übersicht dargestellt. Smartphones anderer Hersteller erhalten die meisten Funktionen per Google-Play -Dienste – für diese sind kein Android-Update erforderlich.