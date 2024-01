Hogwarts Legacy ist US-Bestseller Nummer 1, verdrängt 14-fachen Spitzenreiter

GTA, Red Dead Redemption und ganz viel Call of Duty – seit Jahren belegt entweder Activision oder Rockstar Games den ersten Platz der jährlichen Gaming-Bestseller-Liste in den USA.

Jetzt hat es ein neuer Publisher auf die Bestplatzierung geschafft: Mit Hogwarts Legacy hat Warner Bros den beiden Platzhirschen zum ersten Mal seit 2009 den Rang abgelaufen.

Branchenanalyst Mat Piscatella hat auf X, ehemals Twitter, spannende Details zum Wechsel an der Spitze der Verkaufs-Charts geliefert.

Wie Hogwarts Legacy zum US-Top-Bestseller wurde

Der Release von Hogwarts Legacy im Februar 2023 war von Boykottaufforderungen begleitet, das Spiel selbst konnte keine bedeutenden Preise einheimsen. Warum Hogwarts Legacy trotzdem zum US-Bestseller Nummer 1 geworden ist?

Zwei Faktoren dürften maßgeblich zur Erfolgsplatzierung beigetragen haben. Da ist zum einen die große Harry-Potter-Fangemeinde, in der das Spiel mit Spannung erwartet worden war, zum anderen die Spielveröffentlichung auf den unterschiedlichsten Plattformen: Hogwarts Legacy ist nicht nur auf der Playstation 4 und 5, sondern auch auf der Xbox Series X/S, dem PC und der Nintendo Switch verfügbar.

Activision und Rockstar Games: 14 Jahre Bestseller-Publisher

Der Staffelstab, den Warner Bros mit Hogwarts Legacy übernommen hat, kommt von einem Publisher, der die Verkaufs-Charts seit Jahren dominiert. Insgesamt zwölfmal hat es Activisions Call of Duty in den letzten 14 Jahren auf Platz 1 der Bestseller-Liste geschafft.

Los ging es mit Call of Duty: Modern Warfare 2, 2010 belegte Call of Duty: Black Ops den ersten Platz. Es folgten Call of Duty: Modern Warfare 3 im Jahr 2011 und Call of Duty: Black Ops 2.

2013 schaffte es Rockstar Games, Activision mit Grand Theft Auto V kurzzeitig abzulösen – in den Folgejahren standen Call of Duty: Advanced Warfare (2014), Call of Duty: Black Ops 3 (2015), Call of Duty: Infinite Warfare (2016) und Call of Duty: WWII (2017) an der Spitze der Verkaufscharts.

Nach einer kurzen Unterbrechung durch Rockstars Red Dead Redemption 2 im Jahr 2018 setzte Activision 2019 zur nächsten Erfolgswelle an. Auf Call of Duty: Modern Warfare folgten Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Vanguard und Call of Duty: Modern Warfare II.

Jetzt ist erstmals Warner Bros eine Intervention auf der Bestseller-Liste gelungen – es bleibt abzuwarten, ob die nächsten Jahre erneut von Activisions Call of Duty dominiert werden. Für 2023 musste sich Activision jedenfalls mit Platz 2 für Call of Duty: Modern Warfare III begnügen.

