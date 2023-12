Homeoffice-Pauschale 2024: Das gilt für deine Steuererklärung

Dass das Homeoffice gekommen ist, um zu bleiben, wird 2024 auch an den steuerlichen Zugeständnissen der Bundesregierung einmal mehr deutlich. Denn die Homeoffice-Pauschale ist bereits seit 2023 nicht nur entfristet, sie wird sogar erhöht. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die regelmäßig in den eigenen vier Wänden arbeiten, dürfen sich somit 2024 auf einen echten Geldregen freuen.

Anzeige Anzeige

Homeoffice und Steuererklärung: 1.260 Euro sind drin

Wer 2024 die Steuererklärung für 2023 abgibt, kann 210 Tage im Homeoffice geltend machen. Ein Arbeitstag in den eigenen vier Wänden wird mit 6 Euro berechnet. Neu daran ist, dass die Homeoffice-Pauschale davor noch auf 5 Euro pro Tage und auf 600 Euro pro Jahr begrenzt war. Seit 2023 kann sie, sofern alle 210 Tage geltend gemacht werden, auf 1.260 Euro pro Jahr ansteigen – ein deutlicher Zuwachs.

Dabei ist es völlig egal, ob eine Zweitwohnung in Arbeitsplatznähe, ein eingerichtetes Arbeitszimmer oder lediglich ein Tisch mitsamt Stuhl zur Verfügung stehen, heißt es seitens der Bundesregierung. Diese Regel wurde 2020 bereits zu Beginn der Coronapandemie und der damit zusammenhängenden Heimarbeit eingeführt. So werden insbesondere Berufstätige in kleineren Wohnungen entlastet.

Anzeige Anzeige

Mit der Erhöhung der Homeoffice-Pauschale hat die Bundesregierung die Pläne realisiert, die zuletzt deutlich gestiegenen Mehrkosten aufzufangen, die durch die Inflation und die Energiepreise entstanden sind. Denn klar ist auch: Wer viel zu Hause arbeitet, wird das auch an den Strom-, Wasser- und Heizkosten bemerken. Diese Regeln können 2024 nun in der Steuererklärung für 2023 in Anspruch genommen werden.

Homeoffice-Pauschale: Jeder Vierte profitiert

Bis dato hat die Bundesregierung keine Änderungen zur Homeoffice-Pauschale angekündigt. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können also aller Voraussicht nach auch 2025 die gleichen steuerlichen Zugeständnisse für das Jahr 2024 in Anspruch nehmen. Von der Regel profitiert hierzulande rund jede und jeder vierte Berufstätige. So hoch ist der Anteil derer, die ganz oder teilweise im Homeoffice arbeiten.

Anzeige Anzeige

In eigener Sache: In unserem t3n-Guide lernst du, wie das Führen im Homeoffice am besten funktioniert und worauf Teamleitende und Personalverantwortliche achten sollten. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job! In unserem t3n-Guide lernst du, wie das Führen im Homeoffice am besten funktioniert und worauf Teamleitende und Personalverantwortliche achten sollten. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job! Hier geht’s zum Shop.

Neue Arbeitswelt: 9 (+1) deutschsprachige Podcasts zum Folgen

10 Bilder ansehen Neue Arbeitswelt: 9 (+1) deutschsprachige Podcasts zum Folgen Quelle:

Mehr zu diesem Thema Podcast Homeoffice