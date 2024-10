So könnt ihr schnell einen Song von Instagram in die Spotify-Bibliothek übertragen

Du bist auf Social Media unterwegs und schnappst dabei einen Song auf, der dir richtig gut gefällt? In solchen Momenten wäre es praktisch, den Song gleich in die eigenen Musikkanäle integrieren zu können.

So funktioniert die direkte Integration

Instagram und Spotify denken auch in diese Richtung – und präsentieren eine neue Kooperation in Form einer direkten Integration.

Songs können dadurch direkt von Instagram zur Spotify-Bibliothek der Nutzer:innen hinzugefügt werden. Wer also in einem Post oder einer Story auf Instagram ein Lied hört, das ihm oder ihr richtig gut gefällt, kann es mit nur einem Tipp in die „Liked Songs“ auf Spotify übertragen. Damit die direkte Integration funktioniert, müssen die Nutzer:innen ihr Spotify-Konto mit dem von Instagram verknüpfen.

Songs integrieren, ohne die App zu verlassen

„Wir wissen, dass Musik euch überall begegnen kann, und manchmal bedeutet das, direkt in eurem Social-Media-Feed. Aus diesem Grund freut sich Spotify, ab heute eine neue Integration mit Instagram vorzustellen, die es noch einfacher macht, Songs von Instagram mit nur einem einfachen Tipp aufzunehmen und sofort zu Spotify hinzuzufügen“, heißt es in einer Spotify-Erklärung an 9to5Mac, die als erste über die Integration berichtet hatten.

Der Song kann somit direkt zu Spotify hinzugefügt werden, ohne die App zu verlassen. Die neue Schaltfläche erscheint direkt neben dem Player, um eine Vorschau des Songs auf Instagram zu hören. Bisher konnten nur zusätzliche Informationen zum Song aufgerufen werden.

Die Social-Media-Evolution

Tiktok verfügt bereits über ähnliche Funktion

Die neue Benutzeroberfläche wird sowohl für iOS- als auch für Android-Nutzer:innen verfügbar sein. Funktionieren soll die direkte Integration weltweit.

Instagram ist nicht die erste Social-Media-Plattform, die eine Kooperation mit Musik-Anbitern vorantreibt. Tiktok verfügt bereits über eine ähnliche Funktion, die nicht nur mit Spotify, sondern auch mit Apple Music und Amazon Music funktioniert.