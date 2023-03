iOS 17: Großes OS-Update angeblich mit zahlreichen Wunschfunktionen

Das große iPhone-OS-Update wird traditionsgemäß im Zuge der WWDC angekündigt, bevor das iPhone-Betriebssystem im Laufe des Septembers freigegeben wird. Auch bei iOS 17 soll dies der Fall sein. Bisher hieß es, dass das kommende Update wenige neue Funktionen an Bord haben soll und dass Apple sich mehr auf das in diesem Jahr erwartete MR-Headset konzentrieren wolle. Glaubt man Bloomberg-Reporter Mark Gurman, können iPhone-Besitzer:innen sich im Herbst auf einige Wunschfeatures freuen.

iOS 17 soll einige Nice-to-have-Features bringen

Der Bloomberg-Reporter schreibt in seinem Poweron-Newsletter (via 9 to 5 Mac), dass iOS 17 (Codename „Dawn“) mehrere Nice-to-have-Funktionen enthalten wird, mit denen einige der von den Nutzer:innen am meisten gewünschten Funktionen angesprochen werden sollen. Leider macht Gurman keine konkreten Angaben, womit zu rechnen ist.

Laut Gurman hatte Apple ursprünglich geplant, iOS 17 zu einem „Tune-up-Release“ zu machen. Dabei handle es sich um eine Version, die sich primär auf Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen konzentriere, weniger auf neue Funktionen.

Im weiteren Verlauf des Entwicklungsprozesses änderte sich die Strategie, so Gurman. Nun soll iOS 17 seinen Informationen zufolge einige Wunschfunktionen an Bord haben. Jedoch rechne der Bloomberg-Reporter nicht mit so großen Neuerungen wie dem überarbeiteten Sperrbildschirm von iOS 16.

iOS 17 soll unter anderem auf MR-Headset vorbereiten

Auch wenn es noch keine konkreten Details zu den Wunschfunktionen von iOS 17 gibt, könnte Apple mit dem Update unter anderem auf den Digital Markets Act der EU reagieren und Unterstützung für alternative App-Stores und Sideloading einführen. Diese Funktion wird jedoch nur für den europäischen Markt erwartet.

Auf der anderen Seite wird die Öffnung von iOS und iPadOS für alternative Browser-Engines prognostiziert. Damit müssten Chrome, Safari und andere Browser nicht mehr exklusiv auf Apples eigene Webkit-Engine setzen.

Ferner soll das Update iPhones auf Support für das kommende MR-Reality-Headset und das große Carplay-2.0-Update vorbereiten. Letzteres hatte Apple im Zuge der WWDC 2022 angeteasert. Mit Carplay 2.0 will Apple auf weitere Autodaten zugreifen und alle Bildschirme im Fahrzeug übernehmen.

