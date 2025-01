iOS 18.4: Neue iPhone-Funktionen sollen Siri endlich besser machen – auch in Deutschland

Während das Update auf iOS 18.3, das noch im Januar veröffentlicht wird, eher kleinere Änderungen mit sich bringt, soll iOS 18.4 einen größeren Schwung an neuen Funktionen an Bord haben. Dabei steht offenbar vor allem Siri im Mittelpunkt. Zudem können Nutzer:innen in der EU sich auf das Ende der Sperre einstellen, sodass sie Apple Intelligence ohne Tricks nutzen können.

iOS 18.4: Smartere Siri erwartet

Mit dem Update auf iOS 18.4, das im April erwartet wird, soll Bloomberg-Reporter Mark Gurman zufolge die smartere Siri einziehen, die Apple schon im Zuge der hauseigenen Entwickler:innenkonferenz WWDC im Juni 2024 als Teil von iOS 18 versprochen hatte. Es wurde zunächst gemunkelt, dass der überarbeitete Sprachassistent schon mit iOS 18.3 einziehen könnte.

Bislang hat Siri mit iOS 18.1 lediglich eine neue bildschirmfüllende Animation erhalten, die erscheint, wenn der Sprachassistent aktiviert wird, und mit iOS 18.2 hielt die ChatGPT-Integration Einzug. Das Update auf iOS 18.4 enthält Gurman zufolge drei wichtige Neuerungen für Siri an, mit denen der Assistent auf ein neues Level gehoben werden soll.

Diese Neuerungen soll Siri mit iOS 18.4 bekommen

Glaubt man den Informationen des in der Regel gut informierten Bloomberg-Reporters, soll Siri mit dem Feature „Personal Context“ ausgerüstet werden. Diese Funktion erlaubt es dem Assistenten, App-übergreifend gezielt nach Informationen zu suchen. Siri könnte so etwa eine von einem Kontakt geteilte Rezeptidee in Notizen, Nachrichten oder E-Mails finden. Auch der Zugriff auf die Reisepassnummer von Flugreservierungen und ähnlichen Inhalten soll so erleichtert werden, heißt es.

Das Update könnte zudem „On-Screen-Awareness“ auf kompatible iPhones bringen. Bei diesem Feature geht es um die Fähigkeit des Assistenten, den Bildschirminhalt zu verstehen und darauf zu reagieren. Wenn beispielsweise ein Kontakt eine neue Adresse per Textnachricht mitteilt, könnt ihr Siri sagen, die Anschrift des Kontakts in der Kontakte-App zu aktualisieren.

Drittens soll Siri mit „Taking Action in Apps“ eine verbesserte Interaktion mit Anwendungen ermöglichen. Laut Apple kann der Assistent etwa E-Mails als Entwürfe speichern, Fotos bearbeiten und diese bestimmten Notizen hinzufügen. Die Funktion wird dem Hersteller zufolge auch Drittanbieter-Apps zur Verfügung stehen.

Mit diesen Funktionen wird Siri einen persönlichen Assistenten tendenziell gerechter als es bislang der Fall war. Wie zuverlässig das schließlich funktionieren wird, bleibt abzuwarten.

iOS 18.4: Neue Sprachen für Apple Intelligence – vielleicht auch Deutsch

iOS 18.4 wird laut Apple auch neue Sprachpakete für Apple Intelligence bringen, wie aus einem Supportdokument hervorgeht. Derzeit ist Apple Intelligence in den meisten Regionen der Welt auf Englisch verfügbar. Im Laufe der nächsten Monate verspricht der Hersteller Lokalisierungen für „Chinesisch, Deutsch, Englisch (Indien), Englisch (Singapur), Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Spanisch, Vietnamesisch und weitere Sprachen“.

Welche Sprachpakete ab April bereitgestellt werden, ist noch unklar. Allerdings gehen wir davon aus, dass im Zuge des Updates auch Deutsch dabei sein wird. Denn ab April soll Apple Intelligence in Europa starten.

Ihr braucht dann nur noch die passende Hardware. Apple Intelligence ist mit dem iPhone 15 Pro (Max), der iPhone-16-Reihe, allen iPads und Macs mit M1-Prozessor oder neuer und dem neuen iPad Mini kompatibel.

iOS 18.4 bringt wohl auch neue Emoji

In den vergangenen Jahren hat Apple in seinen Frühjahrsversionen von iOS auch neue Emoji hinzugefügt. Zuletzt lieferte der Hersteller mit iOS 17.4, einen Phönix, eine Limette, kopfschüttelnde Smileys, einen braunen Pilz und weitere.

Dieser Trend dürfte sich mit iOS 18.4 fortsetzen, denn das Unicode-Konsortium hat neue Emoji schon vorgestellt. Nun liegt es nur noch an der Implementierung durch Apple und Google (Android).

Zu den neuen Emojis für das Jahr 2025 gehören ein Fingerabdruck, ein Gesicht mit Tränensäcken unter den Augen, eine Harfe, Wurzelgemüse, ein blattloser Baum und ein paar mehr.

Derzeit ist noch unklar, welche der erwarteten Funktionen mit iOS 18.4 einziehen werden, allerdings sind wir zuversichtlich, dass neben den genannten Siri-Funktionen Apple Intelligence auch auf Deutsch nutzbar sein wird. Die Beta-Phase für das Update steht noch aus. Sie wird erst in wenigen Tagen starten, nachdem Apple das Update auf iOS 18.3 veröffentlicht hat.

Apple Intelligence: In diesen 6 Fällen lag die KI daneben

