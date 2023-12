5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: 1 Jahr ChatGPT und die Zukunft von KI

Am 30. November 2022 hat OpenAI ChatGPT veröffentlicht. Schon zwei Monate später war es die am schnellsten wachsende App der Geschichte. Auch ein Jahr später hat der durch ChatGPT entfachte KI-Hype kaum an Energie verloren. Zu groß sind die potenziellen Vorteile, zu ernst die Gefahren durch einen Missbrauch.

Es bedarf keiner Glaskugel, um zu wissen, dass auch 2024 die Fähigkeiten generativer KI-Modelle weiter steigen werden. Ob uns diese Fortschritte wirklich näher an eine allgemeine künstliche Intelligenz heranführen, die uns ebenbürtig oder gar überlegen ist, steht indes auf einem anderen Blatt.

Zu müde zum Lesen? t3n Weekly gibt es auch als Podcast.

Was ist eigentlich Artificial General Intelligence?

Als Artificial General Intelligence (kurz: AGI) wird eine KI bezeichnet, die uns Menschen mindestens ebenbürtig ist. Eine universell gültige Definition des Begriffs gibt es allerdings nicht. Dementsprechend lässt sich derzeit auch kein Konsens finden, nach welchen Kriterien eine AGI als solche eingestuft werden soll. Immerhin tut sich die Forschung nach wie vor schwer damit, die Leistung großer Sprachmodelle zu messen. Und die sind im Vergleich mit einer möglichen Super-KI einigermaßen simpel.

„Erodierende Unternehmenskultur“: Ex-Mitarbeiter kritisiert Google-CEO Sundar Pichai

Ian Hickson war 18 Jahre bei Google. Jetzt hat er das Unternehmen verlassen und teilt kräftig gegen seinen alten Arbeitgeber aus. „Die Moral ist auf einem Tiefstand“, behauptet Hickson auf seinem Blog und gibt die Schuld daran vor allem Firmenchef Sundar Pichai. Während die Führungsetage von Google früher offen mit neuen Ideen umgegangen sei, herrsche heute Intransparenz. Das Grundproblem, so Hickson: ein Mangel an visionärer Führung und ein klares Desinteresse daran, die bisherige Unternehmenskultur am Leben zu erhalten.

„Fliegen ohne Schuldgefühle“: Passagierflugzeug überquert Atlantik mit Treibstoff aus Abfallfetten

Seit nunmehr drei Jahren findet sich der vom schwedischen „flygskam“ abgeleitete Begriff Flugscham auch im Duden. Um die in Zukunft zu minimieren, hat jetzt erstmals eine Passagiermaschine den Atlantik überquert, die mit einem aus Biomasse hergestellten synthetischen Kraftstoff betankt war. Damit ist der Flug zwar deutlich weniger klimaschädlich, gänzlich unbedenklich ist aber auch der Ökokraftstoff nicht. Zumal Kritiker einwenden, dass eine Skalierung der Technik auf die gesamte Luftfahrt schwierig sein dürfte.

Panikmache um iOS-Funktion: Darum müsst ihr keine Angst vor Namedrop haben

Im Netz häufen sich Warnungen vor der neuen iOS-Funktion Namedrop. Durch einfaches Aneinanderhalten zweier iPhones soll sich euer Gegenüber all eure Kontaktdaten krallen können. Ganz so einfach ist es indes nicht. Denn der Übertragung eurer Kontaktdaten müsst ihr aktiv zustimmen. Wer auch das nicht will, der kann die Funktion auch deaktivieren. Den entsprechenden Regler findet ihr unter iOS 17 im Airdrop-Menü in den Einstellungen.

Apple kürt wieder die Apps des Jahres

Das Jahr nähert sich dem Ende. Während das für RTL bedeutet, dass eine neue Ausgabe von Menschen, Bilder, Emotionen produziert werden muss, vergibt Apple nach alter Tradition wieder die jährlichen App-Store-Awards. Prämiert wurde dabei unter anderem die Outdoor-App Alltrails, die Nutzer:innen detaillierte Karten von Wander- und Radwegen zur Seite stellt.

