Meme-Coin-Kurse explodieren – einer performt noch besser als Shiba Inu und Dogecoin

Der Bitcoin-Kurs ist am Dienstag über die Marke von 69.000 US-Dollar gesprungen und hat ein neues Allzeithoch erreicht – wahrscheinlich nicht zum letzten Mal in diesem Jahr. Ethereum kratzt immerhin an der Marke von 4.000 Dollar – und scheint ebenfalls auf dem Weg zu neuen Höhen zu sein. Auch die allermeisten anderen Altcoins verbuchten deutliche Zuwächse.

Anzeige Anzeige

Comeback der Meme-Coins

Im Windschatten der großen Kryptowährungen starten auch die zwischenzeitlich etwas in Vergessenheit geratenen Meme-Coins wieder durch – allen voran Dogecoin und Shiba Inu. Beide Spaßprojekte haben vor allem in den Jahren 2021 und 2022 mit teils riesigen Kurssprüngen – und folgenden Einbrüchen – für Schlagzeilen gesorgt.

In den vergangenen Tagen hat sich der Shiba-Inu-Kurs mehr als verdreifacht. Der Meme-Coin zog an etablierten Kryptowährungen wie Chainlink, Polkadot und Tron vorbei und wieder in die Top 10 der wichtigsten digitalen Währungen ein. Dort rangiert auch Dogecoin, dessen Kurs sich innerhalb der vergangenen sieben Tage fast verdoppelt hat.

Anzeige Anzeige

Zum Vergleich: Bei Bitcoin und Ethereum ging es im Wochenvergleich um 13 beziehungsweise 15 Prozent bergauf. Auch die anderen großen Kryptowährungen verbuchten auf Wochenbasis lediglich Kursgewinne im einstelligen oder niedrigen zweistelligen Bereich.

Pepecoin als Gewinner der Meme-Coin-Rallye

Klarer Gewinner der Meme-Coin-Rallye war zuletzt aber der erst vor einem Jahr an den Start gegangene Pepecoin. Der auf dem in Kryptokreisen beliebten Meme „Pepe the frog“ basierende Meme-Coin hat am Dienstag sein Allzeithoch erreicht – und seinen Wert innerhalb weniger Stunden mehr als verdoppelt.

Anzeige Anzeige

Wie es bei finanzen.net heißt, habe das Handelsvolumen mit dem Frosch-Token zwischenzeitlich ein Rekordhoch von 3,6 Milliarden Dollar erreicht. Dahinter steckt die angesichts der allgemeinen Kryptorallye steigende Lust der Investor:innen auf risikoreichere, aber gewinnversprechendere Kryptowerte.

Short-Squeeze befeuert Kursexplosion

Insbesondere beim Pepecoin sei zudem ein sogenannter Short-Squeeze zu verbuchen gewesen, der die Kursexplosion befeuert haben dürfte. Demnach seien mehr als 50 Millionen Dollar an Short-Positionen, mit denen auf fallende Kurse gewettet wurde, liquidiert worden.

Anzeige Anzeige

10 Bilder ansehen Das sind die 10 teuersten NFT aller Zeiten Quelle:

Aktuell ist der Pepecoin mit einem Marktwert von 3,4 Milliarden Dollar die Nummer 37 im Krypto-Ranking auf Coinmarketcap. Dogecoin und Shiba Inu sind mit 22,4 beziehungsweise 24,7 Milliarden Dollar aktuell fast so viel wert wie Cardano (26,2 Milliarden Dollar). Zur Einordnung: Bitcoin als größte Kryptowährung hat einen Marktwert von 1,3 Billionen Dollar, Ethereum kommt auf 462 Milliarden Dollar.

Mehr zu diesem Thema Bitcoin