Elon Musks Neuralink: Mensch steuert erstmals Maus per Gedanken

Neuralink: Mensch steuert Computermaus per Gedanken. (Foto: rafapress/Shutterstock)

Ende Januar 2024 hatte Neuralink sein Gehirnimplantat erstmals einem Menschen eingesetzt. Jetzt soll es dieser Person gelungen sein, eine Computermaus nur per Gedanken zu steuern – ebenfalls eine Premiere.

Dank Gehirnimplantat: Mensch steuert Maus

Firmenchef Elon Musk zufolge habe sich die Person mit dem Gehirnimplantat wohl vollständig erholt. Jedenfalls seien bisher keine negativen Auswirkungen der Implantation bekannt.

Mit dem Gehirnimplantat sei es der Person möglich gewesen, „eine Maus über den Bildschirm zu bewegen, indem sie nur denkt“, so Musk in einem Spaces-Event auf X. Neuralink versuche jetzt, dass die Person so viele Mausklicks wie möglich erzeugen könne, heißt es bei Reuters.

Tastatur per Gedanken steuern

Damit könnte Neuralink einem seiner ursprünglichen Ziele ein Stück näherkommen, nämlich es Menschen zu ermöglichen, einen Computercursor oder eine Tastatur mit ihren Gedanken zu steuern.

Letztlich geht Musks Idee für Neuralink aber weiter. Die Gehirnimplantate sollen künftig auch die Behandlung von Erkrankungen wie Fettleibigkeit, Autismus, Depression und Schizophrenie erleichtern können.

Das 2016 gegründete Neuralink hatte im Mai 2023 die Erlaubnis der US-Zulassungsbehörde FDA bekommen, seine Gehirnimplantate bei menschlichen Versuchspersonen zu testen. Im September 2023 hatte ein unabhängiges Gremium grünes Licht für die Suche nach einer entsprechenden Testperson.

Vorwürfe wegen Tierquälerei

Die bisherige Entwicklung verlief für Neuralink aber alles andere als glatt. Denn zusätzlich zu etwaiger Skepsis gab es Beschwerden wegen Tierquälerei. Neuralink hatte seine Implantate bisher an Affen getestet – unter teils qualvollen Bedingungen, so der Vorwurf.

Erst im Januar war zudem bekanntgeworden, dass Neuralink in den USA wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Regeln für Gefahrguttransporte unter Beschuss stand. Die Strafe – knapp 2.500 US-Dollar – konnte Neuralink aber sicher aus der Portokasse bezahlen.

Neuralink ist 5 Milliarden Dollar wert

Schließlich wurde der Wert des Unternehmens 2023 auf rund fünf Milliarden Dollar geschätzt. Mit dem neuen Erfolg dürfte dieser noch gestiegen sein.

Allerdings ist Neuralink bei der Entwicklung von Gehirnimplantaten nicht allein auf weiter Flur. Die Firma Precision Neuroscience arbeitet ebenso an einem Implantat wie Synchron.

