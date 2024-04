Netflix erhöht die Preise in Deutschland – so viel kosten die Abos jetzt

Seit Herbst 2023 gab es Gerüchte, später bestätigte Netflix, dass es die Preise für seine Streamingabos anheben werde. Während die Nutzer:innen in den USA, Frankreich und Großbritannien schon mehr zahlen müssen, kam Deutschland zunächst ohne Preiserhöhungen davon.

Netflix: Preiserhöhungen für deutsche Nutzer

Lediglich das Basisabo, das günstigste Abo ohne Werbung, wurde für Neukund:innen gestrichen. Bestandskund:innen können dieses Abo noch wählen, es ist allerdings auch von den jüngsten Preiserhöhungen betroffen.

Denn jetzt müssen Netflix-Nutzer:innen auch hierzulande tiefer in die Tasche greifen. In der Nacht auf Samstag hob der US-amerikanische Streaminganbieter die Preise in Deutschland an.

Teuerstes Netflix-Abo kostet jetzt 19,99 Euro

Für das oben erwähnte Basisabo geht es von 7,99 auf 9,99 Euro nach oben. Ebenfalls zwei Euro mehr kostet jetzt das Premium-Abo – nämlich 19,99 statt zuvor 17,99 Euro. Einen solchen Preisanstieg hatten Beobachter:innen erwartet, weil das teuerste Abo seit Oktober auch in Frankreich so viel kostet.

Die Preise der anderen Aboversionen in Deutschland weichen allerdings von denen der westlichen Nachbar:innen ab. Das Standardabo kosten jetzt 13,99 statt zuvor 12,99 Euro. In Frankreich werden hierfür 13,49 Euro fällig.

Preis für Standardabo mit Werbung unverändert

Den Preis für das Standardabo mit Werbung ließ Netflix hierzulande gar ganz unangetastet. Nutzer:innen zahlen für das Einstiegsabo weiterhin 4,99 Euro. In Frankreich kostet es derweil einen Euro pro Monat mehr.

Die neuen Preise gelten zunächst nur für Neukund:innen, die sich erstmals oder wieder für ein Netflix-Abo entscheiden. Für Nutzer:innen mit einem laufenden Vertrag ändert sich erst einmal nichts.

Keine Änderungen für Bestandskunden

Bestandskund:innen sind nur dann betroffen, wenn sie von ihrem aktuellen in ein anderes Abo wechseln wollen. Die neuen Preise werden nämlich auch Bestandskund:innen angezeigt. Nicht ausgeschlossen, dass auch hier irgendwann die Preise angehoben werden. Bisher ist dazu aber nichts bekannt.

Netflix hat seine Preiserhöhung übrigens ohne Ankündigung vorgenommen. Statt einer Mitteilung an Presse und Öffentlichkeit gab es lediglich eine Änderung der entsprechenden Hilfe-Seiten.

