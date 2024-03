Listicle Artikel merken

Oscars 2024: So könnt ihr die ausgezeichneten Filme bei Netflix, Apple, Disney Plus und Co. streamen

Am 10. März 2024 fand die 96. Verleihung der Academy Awards in Los Angeles statt. Wir verraten euch, wo ihr die preisgekrönten Filme schauen könnt. Denn viele davon gibt es für Abonnent:innen ohne Mehrkosten auf Streaming-Seiten wie Netflix, Disney Plus oder Amazon Prime Video zu sehen.

Von Marvin Fuhrmann