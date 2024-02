Oppo: Deutschland-Comeback steht bevor

Ende Januar 2024 hatten Nokia und Oppo nach einer mehrjährigen Auseinandersetzung um verletzte Patente überraschend eine Einigung vermeldet. Der Rückkehr für Oppo auf den europäischen Markt, den der chinesische Handybauer ein Jahr zuvor verlassen hatte, stand eigentlich nichts mehr im Wege.

Oneplus-Comeback erfolgt, wo bleibt Oppo?

Während allerdings die Oppo-Marke Oneplus seitdem ihre neuen Smartphones Oneplus 12 und 12R im deutschen Online-Shop ins Angebot aufgenommen hat, blieb es um Oppo bisher seltsam ruhig. Noch immer heißt es auf der Website: „Derzeit sind keine Produktinformationen auf unserer Website verfügbar“.

Auf dem MWC 2024 in Barcelona hat Oppo jetzt immerhin ein paar offizielle Sätze verlautbaren lassen, laut denen ein baldiger Marktstart in Europa und Deutschland bevorstehen dürfte. Allerdings bleibt Oppo auch in dieser Mitteilung vage.

Oppo kündigt „innovative Produkte“ für Europa an

In allen europäischen Märkten, in denen Oppo vor seinem Rückzug aktiv war, bekämen die Menschen bald wieder „innovative Oppo-Produkte“, heißt es etwa. In diesem Zusammenhang hat Oppo einen dreijährigen Vertrag mit Telefonica geschlossen, um das Wachstum auf internationalen Märkten, insbesondere in Europa, zu beschleunigen.

„In den vergangenen Monaten haben wir eine steigende Nachfrage und hohe Erwartungen von EU-Kund:innen gesehen, die nach der von Oppo gelieferten Erfahrung gefragt haben – etwa nach der führenden Smartphone-Fotografie“, ließ sich Oppos Europachef Bingo Liu zitieren.

2024: KI-Features für Europa-Smartphones

Konkrete Informationen dazu, wann Oppo seinen Europa-Shop wieder öffnet und welche Geräte dort zum Start vertreten sein werden, gab es nicht. Oppo erklärte aber, dass es den neuen Smartphones, die 2024 auch nach Europa kommen sollen, einige KI-Features verpassen will.

Oppo hat sich 2023 trotz des Rückzugs aus Europa weltweit auf dem vierten Platz unter den Smartphone-Herstellern behauptet, wie Zahlen der britischen Marktforschungsfirma Canalys belegen. Über 100 Millionen verkaufte Smartphones bedeuten demnach einen Marktanteil von rund neun Prozent.