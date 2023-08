Pixel Watch 2: Google verrät erste Details

Monate vor der offiziellen Vorstellung der Pixel Watch 2 ist sie in Googles Play-Console vorstellig geworden. In dieser ist das Modell mit dem Codenamen „Eos“ (angeblich die LTE-Version) aufgetaucht, womit einige Eckdaten nun als bestätigt gelten können.

Pixel Watch 2 laut Google-Play-Console mit neuem Chip

Die Play-Console ist ein Gerätekatalog mit Android-Geräten, auf den Entwickler:innen zugreifen und für die Verteilung von Apps nutzen können. Die Daten des Katalogs enthalten in der Regel eine Handvoll relevanter und korrekter Eckdaten der gelisteten Geräte und oftmals auch ein Bild.

Im Fall der Pixel Watch 2 können einige bisher gemutmaßte Spezifikationen nun bestätigt werden: Den Daten zufolge wechselt Google beim neuen Modell vom veralteten Exynos-9110-Chip der ersten Pixel Watch (Test) zu einem SoC (System-on-a-Chip) der Snapdragon-W5-Serie.

Der neue Chip ist als Qualcomm SW5100 gelistet, was allem Anschein nach der Standard-Snapdragon-W5 sein dürfte und nicht der W5 Plus, der etwa in der Ticwatch Pro 5 zu finden ist. Die Unterschiede zwischen den beiden SoC ist, dass der W5 Plus einen Co-Prozessor enthält; einen solchen wird die Pixel Watch 2 sicherlich auch besitzen, jedoch wird er wie bei der ersten Generation aus Googles eigener Entwicklung stammen.

Die Play-Console bestätigt ferner, dass die Pixel Watch 2 wie die ersten Watch-Generation mit zwei Gigabyte RAM bestückt sein wird. Dank des neuen Chips, der wie aktuelle Smartphone-SoC im Vier-Nanometer-Verfahren gefertigt wird, dürfte er unter anderem für ein weit höhere Energieeffizienz und damit eine längere Laufzeit der Uhr sorgen.

Weiter wird durch die Daten verifiziert, dass die Watch auf Android 13 basieren wird, was bedeutet, dass Wear OS 4 ab Werk an Bord ist. Dies ist allerdings keine große Überraschung, schließlich liefert Google seine Hardware stets mit der aktuellsten Softwareversion aus.

Aus den Daten geht zudem hervor, dass die Pixel Watch 2 die neue „Backup“-Funktion von Wear OS 4 unterstützen wird.

Weitere Gerüchte zur Pixel Watch 2: Gleiche Größe wie Vorgänger mit UWB

Abseits der Daten aus der Play-Console will Android Authority an weitere Ausstattungsmerkale gelangt sein. So soll die neue Uhrengeneration die gleiche Größe wie der Vorgänger erhalten und es soll keine zweite Variante mit größerem Display geben. Dies dürften sich indes einige Interessierte mit kräftigeren Hanggelenken jedoch wünschen, da die Pixel Watch 1 an dickeren Handgelenken durchaus klein anmutet.

Spannend ist zudem die angebliche Integration eines Ultrabreitband-Chips (UWB), mit dem die Uhr zum einen präziser über das bald startende Tracking-Netzwerk Googles geortet werden kann. Zum anderen könnte die Uhr damit auch als digitaler Schlüssel zum Öffnen und Starten von unterstützen Autos eingesetzt werden.

Überdies ist laut Android Authority denkbar, dass die Watch, ähnlich wie bei Apples Handoff, Medien nahtlos auf ein angedocktes Pixel-Tablet oder einen UWB-fähigen Nest-Lautsprecher übertragen könnte. Google hatte schon angekündigt, dass dieses Feature mit Pixel-Smartphones funktionieren soll.

Ältere Gerüchte besagen ferner, dass Google ähnliche Gesundheitssensoren wie die Fitbit Sense 2 an Bord haben soll. Entsprechend könnte die Smartwatch einen kontinuierlichen elektrodermalen Aktivitätssensor (cEDA), der für ganztägiges Stressmanagement und Tracking gedacht ist, sowie einen Hauttemperatursensor enthalten.

Sicher ist, dass die Uhr von einer neuen Fitbit-App begleitet wird, die Google schon angekündigt hat. Zudem ist von einem neuen Software-Coach die Rede. Weitere Berichte gehen von einem Aluminiumgehäuse anstelle von Edelstahl und neuen Armbändern, teils aus Metall, aus.

Pixel Watch 2 mit Pixel 8 (Pro) im Herbst erwartet

Googles neue Smartwatch wird im Laufe des Herbsts erwartet. Sie wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht allein, sondern zusammen mit der neuen Smartphone-Generation in Form des Pixel 8 und Pixel 8 Pro präsentiert.

Vorteil der Pixel Watch, im Unterschied zu Samsungs Galaxy-Watch-6-Modellen, ist die Unterstützung aller Funktionen mit Smartphones anderer Hersteller und nicht nur der Pixel-Smartphones. Samsungs Uhren verfügen dagegen über einige Features wie EKG und Blutdruckmessung, die nur mit Galaxy-Smartphones genutzt werden können.

