Schon länger stehen Binance und Gründer Changpeng Zhao im Visier von US-Behörden. Im März 2023 hatte die Kapitalmarktbehörde CTFC eine Klage gegen die weltgrößte Kryptobörse eingereicht. Jetzt folgt die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission).

SEC-Klage gegen Binance: 13 Anklagepunkte

Die SEC beschuldigt Binance, Zhao sowie mehrere Tochterfirmen in insgesamt 13 Anklagepunkten, unter anderem die Gelder von Anleger:innen veruntreut und absichtlich Gesetze umgangen zu haben. So soll Binance Geld von Kund:innen mit eigenen Vermögenswerten vermischt und heimlich an ein von Zhao kontrolliertes Unternehmen überwiesen, wie es bei BTC-Echo heißt.

Die Beklagten, so heißt es in der Klageschrift, hätten sich „um Milliarden von US-Dollar bereichert und gleichzeitig das Vermögen der Anleger:innen einem erheblichen Risiko ausgesetzt“.

SEC warnt vor weltgrößter Kryptobörse

Die SEC warnte Kund:innen vor der Kryptobörse. Diese sei „in ein umfangreiches Netz von Täuschungen, Interessenkonflikten, mangelnder Offenlegung und kalkulierter Umgehung des Gesetzes verwickelt“, so die US-Börsenaufsicht in einer Mitteilung.

Die Kurse der Kryptowährungen, allen voran Bitcoin und Ethereum, brachen nach Bekanntwerden der Klage kräftig ein. Der Bitcoin-Kurse etwa sackte zwischenzeitlich um über sechs Prozent auf unter 25.500 Dollar ab.

Bei Ethereum stand immerhin ein Minus von über fünf Prozent zu Buche. Zwischenzeitlich rutschte die zweitgrößte Kryptowährung auf unter 1.800 Dollar ab.

Kryptomarkt verliert sechs Prozent an Wert

Der gesamte Kryptomarkt war zwischenzeitlich nur noch 1,04 Billionen Dollar wert – ein Minus von sechs Prozent. Dabei mussten einige große Altcoins noch mehr Federn lassen. Einige Altcoins, darunter Pepe, verloren über 15 Prozent an Wert.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von stereosense GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von stereosense GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von stereosense GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Dass der Kryptomarkt innerhalb weniger Stunden so stark verlor, lag nicht zuletzt an der Liquidierung von Long-Positionen – also dem Platzen von Wetten auf einen weiteren Aufwärtstrend. Offenbar hatten viele Anleger:innen nicht mit der SEC-Klage und dem heftigen Kursrutsch gerechnet.

250 Millionen Dollar an Long-Wetten geplatzt

Innerhalb von vier Stunden sollen sich laut Coinglass gehebelte Wetten im Wert von über 250 Millionen Dollar in Luft aufgelöst haben. Rekord für das Jahr 2023.

Mehr zu diesem Thema