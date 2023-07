Insider berichten: Spotify plant, seiner App ganze Musikvideos hinzuzufügen

Spotify will Musikvideos integrieren. (Foto: Shutterstock/Tada Images)

Spotify denkt wohl darüber nach, seine App um Musikvideos in voller Länge zu ergänzen. Das bestätigten Insider gegenüber Bloomberg. Diese blieben allerdings anonym – eine offizielle Stellungnahme hat Spotify bisher nicht abgegeben. Allerdings ist es auch für Spotify üblich, neue Funktionen erst gründlich zu testen, bevor sie offiziell veröffentlicht werden. Derzeit sollen Gespräche mit potenziellen Partnern laufen, die Musikvideos in den Streamingdienst integrieren könnten.

Schon länger ist Spotify bestrebt, Video-Content in der App zu etablieren. Eine Musikvideofunktion wäre ein weiterer Schritt in diese Richtung. Aktuell haben Musiker auf Spotify die Möglichkeit, Canvases hochzuladen. Dabei handelt es sich um GIFs mit einer Länge von weniger als zehn Sekunden, die während der Musikwiedergabe auf dem Bildschirm erscheinen. Zu Beginn des Jahres wurde zudem die Clip-Funktion eingeführt. Diese bietet Künstlern die Möglichkeit, ihre Musik mithilfe eines Storytelling-Tools in Form von 30-Sekunden-Videos zu vermarkten – eine Funktion, die sich bei konkurrierenden Diensten wie Tiktok als sehr beliebt erwiesen hat.

Spotify orientiert sich an Konkurrenz

Die Videostrategie von Spotify wurde außerdem im März um den Musikstartbildschirm erweitert. Dieser ermöglicht es Nutzern, durch Videos zu wischen, bevor sie sich für einen Titel entscheiden. Seit April können zudem Podcasts mit einer Videofunktion ausgestattet werden. Diese Woche gab das Unternehmen bekannt, dass bereits mehr als 100.000 Video-Podcasts veröffentlicht wurden. Damit verzeichnet Spotify einen deutlichen Anstieg gegenüber den zuvor gemeldeten 70.000 Video-Podcasts im März 2023. Dieser Erfolg könnte auf Musikvideos als nächsten logischen Schritt der Plattform hindeuten.

Mit dem Hinzufügen von Musikvideos würde sich Spotify den Konkurrenten Apple Music und Youtube Music anschließen – zwei Diensten, die bereits Musikvideos in voller Länge anbieten. Während Musikvideos schon immer ein Teil von Youtube Music waren, fügte Apple Music sie im März 2018 hinzu. Außerdem können Videointerviews mit Künstlern sowie Live-Aufnahmen abgerufen werden.

