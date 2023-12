Steam Winter Sale: 10 Games, die du dir jetzt anschauen solltest

Valve hat wieder tief in die Rabattkiste gegriffen, um Hunderte Spiele zu einem Bruchteil ihres normalen Preises anzubieten. Damit ist der Winter-Sale von Steam eröffnet.

Seit dem 21. Dezember können sich Gamer ihre Weihnachtsstrümpfe mit einer Menge reduzierter Spiele vollstopfen. Dabei geht die Auswahl von Indie-Perlen bis hin zu Blockbustern, die alle mit Rabatten locken.

Um euch eine bessere Übersicht zu verschaffen, haben wir für euch die besten Angebote zusammengestellt. Zahlreiche hochgelobte Titel sind zu reduzierten Preisen erhältlich, darunter auch frische Veröffentlichungen aus diesem Jahr. Von preisgekrönten Indies bis zu AAA-Spielen bietet der Sale eine beeindruckende Bandbreite an Optionen.

Baldurs Gate 3

In Baldurs Gate erleben Spieler eine Welt voller Abenteuer. Rollenspielfans bekommen Baldurs Gate 3 im Sale mit zehn Prozent Rabatt für 54 Euro.

The Hunter: Call of the Wild

Jage Hirsche, Bisons und vielleicht sogar deinen eigenen Schatten in einer 50 Quadratmeilen großen Open World, in der das Wetter genauso launisch ist wie die Tiere. Mit 80 Prozent Rabatt müssen Hobbyjäger aktuell gerade einmal vier Euro bezahlen.

Battlefield 5

Ein Spiel, das wahrscheinlich mehr Geschichten des zweiten Weltkriegs zu erzählen hat als der eigene Großvater. Wer sich den Ego-Shooter für kleines Geld zu Gemüte führen will, bekommt aktuell 92 Prozent Rabatt und muss nur noch vier Euro zahlen.

Satisfactory

Wer schon immer einmal der größte Ingenieur der Welt sein wollte, ist hier genau richtig. In Satisfactory geht es im Grunde genommen darum, Fabriken zu bauen. Ausprobieren könnt ihr Satisfactory für 16 Euro, also mit 45 Prozent Rabatt.

Resident Evil 4

30 Euro müssen Fans von Resident Evil 4 für das Remake noch ausgeben. Damit sparen sie 50 Prozent des Originalpreises von Resident Evil 4. Doch Vorsicht: Ein Zombie-Abwehr-Kit ist nicht mit im Preis inbegriffen.

Elden Ring

Tauche ein in eine offene Welt voller Halbgötter und Eldenringe – und die dringende Frage: „Warum ist mein Charakter schon wieder gestorben?“ Elden Ring ist ein Rollenspiel, das nicht nur deine Fähigkeiten, sondern auch deine Geduld auf die Probe stellen wird. Immerhin kostet es jetzt nur noch 36 Euro und somit 40 Prozent weniger als zuvor.

Diablo 4

Wer Fan der Diablo-Reihe ist, wird auch dieses Spiel lieben. Innerhalb eines Jahres wurden bereits über 20 Millionen Exemplare verkauft. Mit 40 Prozent Rabatt liegen die Kosten für das Game noch bei 42 Euro.

Anno 1800

Wem nach etwas Ruhigerem ist, der ist beim Aufbaustrategiespiel Anno 1800 genau richtig. Anno 1800 gibt es jetzt in der Year 5 Gold Edition um 50 Prozent reduziert für 50 Euro zu kaufen. Perfekt, um Omas Geld direkt für besinnliche Feiertage vor dem PC zu reinvestieren.

Assasisns Creed Odyssey

Schlage dich durch das antike Griechenland, entdecke Geheimnisse und werde zum ultimativen Söldner in diesem epischen Abenteuer von Ubisoft. Mit 80 Prozent Rabatt für nur zwölf Euro könnt ihr euch Assassins Creed Odyssey sichern.

The Witcher 3: Wild Hunt

Mitt 75 Prozent Rabatt für ebenfalls nur zwölf Euro gibt es bei Steam auch noch The Witcher 3: Wild Hunt in der Complete Edition. Wer also schon immer mal in die stiefelbeschlagenen Fußstapfen von Geralt von Riva treten, Monster jagen, Liebschaften pflegen und entscheiden wollte, ob er eher ein Hexer mit Herz oder ein charmantes Schlitzohr sein will, sollte die paar Taler für The Witcher 3 lockermachen.

Städtebau, Zoo oder Verkehrswege – 8 Aufbau-Strategiespiele für aufgeweckte Gamer:

