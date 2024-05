Summen, singen, pfeifen: Youtube Music hat eine neue Songsuche – so nutzt ihr sie

Schon seit einigen Jahren können Nutzer:innen unbekannte Songs per Google Assistant finden – indem sie die Melodie singen, pfeifen oder summen. Der Algorithmus identifiziert den gesuchten Song dann. Dazu muss man die Töne gar nicht einmal perfekt treffen.

Suche: Songs vorsummen in Youtube Music

Eine solche Funktion hat Google jetzt auch in die Youtube-Music-App für Android-Smartphones integriert. Das Shazam-ähnliche Feature wird gerade ausgerollt. In der t3n-Redaktion konnten wir schon durch Singen oder Summen nach unseren Lieblingssongs suchen.

Mit Erfolg. Egal, ob gepfiffen, gesummt, gesungen oder vorgespielt: In den meisten Fällen hat Youtube Music den von uns gesuchten Song problemlos erkannt. Die Songsuche gestaltet sich dabei auch flott. Mehr als ein paar Sekunden mussten wir nicht warten.

Neues Symbol neben der Suchleiste

Ob die Funktion schon freigeschaltet ist, erkennen Nutzer:innen daran, ob sich bei der Suche in der App neben dem Mikrofonsymbol ein weiteres Symbol befindet. Drückt man auf dieses Wellenform-Icon, öffnet sich die Möglichkeit, per Singen oder Summen nach einem Song zu suchen.

Freilich ist es auch möglich, der App einen Song vorzuspielen, etwa, wenn man ihn gerade im Radio oder unterwegs hört. Diese Funktion erinnert dann tatsächlich an Shazam.

Um unbekannte Songs per Summen zu identifizieren, existieren derweil ebenfalls schon Alternativen, etwa Soundhound. Wie sich Youtube Music im Vergleich schlägt, müssen entsprechende Tests zeigen.

Youtube Music: Kommt die Funktion auch für iOS?

Aktuell ist die praktische Ergänzung für die Songsuche nur in der Android-Version der Youtube-Music-App verfügbar. Mit den Tests dafür hatte Google laut Beobachter:innen schon im August 2023 begonnen.

Im März 2024 waren Nutzer:innen aber auch in der iOS-Version der App auf das Wellenform-Icon gestoßen, wie The Verge berichtet. Wahrscheinlich also, dass Google das Feature in den kommenden Wochen oder Monaten auch für Youtube Music auf iPhones freischaltet.