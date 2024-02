t3n Catch up: Tinder, Bumble und Co. – wie läuft das Geschäft mit den Dating-Apps?

Rund 866 Millionen US-Dollar: So viel Umsatz hat die Tinder-Mutter Match Group im vierten Quartal 2023 laut dem Datenaufbereiter Statista gemacht.

Generiert hat diesen Umsatz nicht nur Tinder, sondern ein ganzes Portfolio aus internationalen Dating-Apps und Onlineplattformen. Auch ein Teil des Portfolios: der rasant gewachsene Dienst Hinge und die karriereorientierte Dating-App The League.

Parship und Elite Partner, Bumble und Badoo

Dass vermeintlich miteinander konkurrierende Apps zu ein und demselben Unternehmen gehören, ist im Online-Dating-Geschäft ziemlich üblich. Bumble gehört genau wie Badoo zur Magic-Lab-Gruppe, Lovoo und Elite Partner sind Teil der Parship Meet Group.

In der aktuellen Folge von t3n Catch up haben sich Stella-Sophie Wojtzcak und Elisabeth Urban einmal genauer angeschaut, wie das Business mit der digitalen Suche nach Zwischenmenschlichkeit funktioniert – und seit wann wir uns eigentlich von Computern und vermeintlich wissenschaftlich zusammengestellten Parametern dabei helfen lassen.

Außerdem geht es um Sam Altman, der sieben Billionen Dollar braucht, Joe Biden der vom Tiktok-Gegner zum Tiktok-Nutzer geworden ist, und vieles mehr.

