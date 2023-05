Tesla: Anwälte behaupten, Musk-Aussagen über Autopilot könnten Deepfakes sein

Verzweiflung oder ein schlechter Witz? Die Anwälte von Tesla haben behauptet, die Aussagen von Konzernchef Elon Musk über die Sicherheit des Assistenzsystems Full Selfdriving könnten Deepfakes sein. Damit wollten sie verhindern, dass er vor Gericht aussagen muss. Das berichtete Reuters. Sie ernteten eine Abfuhr.

Teslas Autos fahren angeblich sicherer als der Mensch

In dem Gerichtsprozess geht es um den Tod von Walter Huang. Der Apple-Ingenieur kam bei einem Autounfall ums Leben, bei dem die teilautonome Fahrsoftware versagt haben soll.

Seine Familie argumentiert, Huang habe den Versicherungen des Konzernchefs geglaubt. Elon Musk hatte 2016 behauptet: „Ein Model S und Model X können zum jetzigen Zeitpunkt mit größerer Sicherheit autonom fahren als ein Mensch. Right now.“ Autonomie auf Autobahnen sei auch mit Hindernissen „wirklich einfach“. Jahre später revidierte er diese Aussagen.

Anwälte: Musk kann sich nicht erinnern und Deepfakes

Die Familie will Musk zu den Bemerkungen vorladen, die Gegenseite wehrt sich. Die Anwälte des Autoherstellers lehnten den Antrag mit der Begründung ab, der CEO könne sich nicht an Details zu Aussagen erinnern. Außerdem sei er „Gegenstand vieler Deepfake-Videos und ‑Audioaufnahmen, die angeblich zeigen, wie er Dinge sagt und tut, die er in Wirklichkeit nie gesagt oder getan hat.“

Richterin Evette Pennypacker entgegnete: „Ihre Position ist, dass, weil Herr Musk berühmt ist und ein größeres Ziel für Deepfakes sein könnte, seine öffentlichen Äußerungen immun sind.“ Mit dieser Argumentation könne sich ja jede:r Prominente aus der Verantwortung stehlen. Sie ordnete eine dreistündige Befragung an. Teslas Gegenargumente seien „zutiefst beunruhigend“.

Tesla-Video zeigt Funktionen, die noch nicht funktionieren

Neben den kühnen Versprechungen des Konzernchefs führen die Kläger:innen ins Feld, dass Musk wissentlich ein Video habe anfertigen lassen, indem es fälschlicherweise heißt: „Das Auto fährt selbst.“ Das Video zeige Funktionen, die zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht existierten, so die Kläger:innen. Aussagen von Tesla-Ingenieuren bestätigen, dass Szenen gefälscht waren. Musk soll sie persönlich überwacht haben. Das FSD-System fährt autonom nach Level 2 und befindet sich weiterhin in einem Beta-Status.

Die Klage wird am 31. Juli verhandelt. Letzte Woche hat ein Geschworenengericht in Kalifornien den ersten Prozess, bei dem ein Autounfall mit einem beteiligten Full-Selfdrive-System, beendet. Es kam zu dem Schluss, dass das Assistenzsystem nicht versagt habe.

