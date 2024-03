Musk kündigt Tesla Roadster an und der soll Beschleunigungsrekorde pulverisieren

Im November 2017, im Rahmen der Semi-Präsentation, hatte Tesla-Chef Elon Musk überraschend auch einen neuen Roadster vorgestellt. Der E-Flitzer sollte, so der ursprüngliche Plan, 2020 in den Verkauf gehen.

Tesla Roadster soll 2025 ausgeliefert werden

Mehrere Verschiebungen später soll es jetzt tatsächlich soweit sein. Ab 2025 werde der Tesla Roadster ausgeliefert, und im Laufe dieses Jahres solle die Produktion starten, wie Musk via X ankündigte.

Es werde nie wieder ein Auto wie dieses geben, so Musk gewohnt vollmundig. Falls man den Roadster überhaupt noch als Auto bezeichnen könne. Hintergrund: Tesla hat laut Musk die Design-Ziele für die Leistung des Wagens noch einmal „radikal angehoben“.

Eine der sichtbarsten Verbesserungen gegenüber der 2017er-Ankündigung dürfte es bei der Beschleunigung geben. Vor dreieinhalb Jahren hatte Musk noch eine Beschleunigung von null auf 60 Meilen pro Stunde (96 Kilometer pro Stunde) in 1,9 Sekunden in Aussicht gestellt.

Roadster: In unter 1 Sekunde von null auf 60 mph

Der neue Roadster soll das jetzt in weniger als einer Sekunde schaffen. Zur Einordnung: Das bisher am schnellsten beschleunigende Produktionsauto, der Rimac Nevera, braucht 1,95 Sekunden, um von null auf 100 Kilometer pro Stunde zu kommen.

Der Tesla Roadster soll für dieselbe Strecke aus dem Stand also nur die Hälfte der Zeit benötigen – wie auch immer das funktionieren mag. Und das sei nur der am wenigsten interessante Teil, so Musk bei X.

Musk erwartet „umwerfendste Produktdemo aller Zeiten“

Tesla arbeitet bei der Roadster-Entwicklung mit SpaceX zusammen. Überhaupt habe der Tesla Roadster das Zeug dazu, die „umwerfendste Produktdemo aller Zeiten“ zu werden.

Eines allerdings wird Interessierte wohl weniger freuen. Denn angesichts der potenziell noch besseren Leistung werde der ursprünglich angekündigte Preis von rund 250.000 US-Dollar wohl kaum zu halten sein, meint das Branchenblatt Autocar.

Rimac Nevera kostet über 2,5 Millionen Dollar

Zum Vergleich: Wer einen Rimac Nevera kaufen will, muss mehr als 2,5 Millionen Dollar auf den Tisch legen. Das italienische E-Hypercar Pininfarina Battista, das in einer ähnlichen Liga spielt, kostet ebenfalls rund 2,5 Millionen Dollar.

