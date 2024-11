Kursfeuerwerk nach Trump-Wahl: So viel mehr sind Tesla und Musk jetzt wert

In Deutschland hat Tesla zuletzt an Beliebtheit gewonnen. Auf dem deutschen Markt ist der E-Autobauer bei den Neuzulassungen nur noch die Nummer drei – hinter VW und BMW. Doch das dürfte Tesla-Chef Elon Musk aktuell kaum anfechten. Denn an der Börse und in seinem Portemonnaie sieht es so gut aus wie schon lange nicht mehr.

Börsen und Bitcoin mit Zuwächsen

Der Sieg von Donald Trump bei der Wahl zum US-Präsidenten hat für rasante Zuwächse bei Aktien und Kryptowährungen gesorgt. Börsenindizes und der Bitcoin-Kurs nahmen eine Rekordmarke nach der anderen. Erst recht, nachdem die US-Notenbank Fed die Zinsen noch einmal senkte.

Für die Top-Ten im Ranking der reichsten Menschen der Welt hieß das, dass sie innerhalb nur eines Tages insgesamt um 64 Milliarden Dollar reicher geworden sind. Allein Musk als reichster Mensch der Welt legte um 26,5 Milliarden Dollar zu.

Musk profitiert von Trump-Wahl

Das liegt vor allem daran, dass neben dem allgemeinen Traum der Wirtschaft von einer besseren Situation durch einen neuen Präsidenten Trump vor allem Musk als Profiteur angesehen wird. So hatte sich der Multimilliardär und Tech-Titan im Wahlkampf mit eigener Präsenz und vielen Millionen für Trump stark gemacht.

Geht es nach den Ankündigungen soll Musk dafür mit einem Regierungsposten bedacht werden. Für Musk – laut den Börsenfantasien – eine Möglichkeit, das eigene Geschäft voranzubringen. So könnte SpaceX von Regierungsaufträgen sowie potenziell laxeren Kontrollen und Vorschriften profitieren.

Weniger Regulierung und Steuern

Im Fall von Tesla besteht bei Anleger:innen zum einen die Hoffnung, dass die angekündigten Zölle für chinesische Produkte die Billigkonkurrenz aus dem Reich der Mitte vom US-Markt fernhalten könnte. Trump könnte zudem Teslas Robotaxi-Plänen Aufschwung verleihen – weil er schnellere regulatorische Freigaben anordnen könnte.

Auch die mögliche Streichung der Steuervergünstigungen für E-Autos könnte Tesla helfen, so seltsam das zunächst klingt. Denn das würde dafür sorgen, dass es kleineren Konkurrenten schwerer fiele, Fuß zu fassen, wie Wedbush-Analyst Dan Ives erklärt.

Das alles sorgt für Goldgräberstimmung an den Börsen. Obwohl sich freilich erst noch zeigen muss, ob die Hoffnungen berechtigt sind. Kritische Beobachter:innen weisen ja darauf hin, dass etwa die Einführung neuer Zölle zunächst die Preise und damit die Inflation in die Höhe schnellen lassen könnten. Mit entsprechenden Auswirkungen auf das Kaufverhalten der Verbraucher:innen.

Tesla wieder 1 Billion Dollar wert

Ungeachtet dessen hat die Tesla-Aktie mit einem Sprung um fast acht Prozent am Morgen des 8. November 2024 die Marke von 319,44 Dollar überschritten. Tesla ist damit erstmals seit April 2022 wieder mehr als eine Billion Dollar wert. Seit der Trump-Wahl ist die Tesla-Aktie um 24 Prozent nach oben geschnellt.

Das sorgt dafür, dass Musk laut Forbes jetzt über 300 Milliarden Dollar wert ist – ebenfalls erstmals seit über zwei Jahren. Allein am 8. November kamen noch einmal über zehn Milliarden Dollar hinzu.

