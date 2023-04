Am 20. April 2023, der in den USA als Kiffertag gefeiert wird, schickte Elon Musk nicht nur die bisher größte Rakete der Welt in Richtung All. Musk ließ an diesem Tag auch jene blauen Häkchen bei Twitter entfernen, die bisher die Authentizität der entsprechenden Konten bescheinigten.

Blaue Haken (fast) nur noch gegen Gebühr

Jetzt werden blaue Häkchen bei Konten vornehmlich privater Nutzer:innen angezeigt, wenn sie eine Abogebühr bezahlen. Diese beträgt hierzulande zwischen acht und zehn Euro pro Monat.

Das sogenannte Twitter-Blue-Abo hat neben den Häkchen weitere Vorteile, etwa dass Abonnent:innen längere Tweets und Videos absetzen können und ihre Tweets höher gerankt und weiter verbreitet werden. Außerdem können sie die Beiträge nachträglich bearbeiten und exklusive Formatierungen vornehmen.

Das alles scheint aber bisher kaum zusätzliches Interesse bei Twitter-Nutzer:innen hervorzurufen, den verlorenen Haken durch einen kostenpflichtigen zu ersetzen. Innerhalb der ersten beiden Tage nach dem Entfernen der Häkchen soll es gerade einmal 28 neue Abos gegeben haben.

Das zumindest zeigen Analysen des unabhängigen Forschers Travis Brown, die von NBC-Reporter Ben Collins weiterverbreitet worden waren. Demnach habe es bis zum 20. April rund 407.000 blaue Häkchen gegeben. Darunter waren 19.469 Twitter-Blue-Abonnent:innen.

Einen Tag später zählte Brown 19.497 blaue Häkchen – ein Zuwachs um 28 Konten. Recherchen von Similarweb allerdings zeigen, dass Twitter pro Tag immerhin einige Tausend Twitter-Blue-Abos abschließen könnte. Die Zahl der täglich deaktivierten Twitter-Konten beläuft sich aber auf einige Zehntausend.

Twitter: Haken bleibt nach Kündigung dran

Zudem melden Nutzer:innen, dass sie nach der Kündigung ihre Twitter-Blue-Abos den blauen Haken einfach behalten haben. Auch hier, so Beobachter:innen, zeige sich das Chaos in der Twitter-Zentrale, nachdem der Großteil der Angestellten gefeuert worden sei.

Um das Interesse an Twitter-Blue weiter anzufeuern, griff Musk in den vergangenen Tagen zu öffentlichkeitswirksamen Mitteln, die nicht nur den Unmut der Betroffenen, sondern vielleicht auch Klagen nach sich ziehen könnten.

Twitter Blue für Promis gratis – und ungewollt

So hatte Musk zunächst dem Horrorromanautor Stephen King, Basketballer Lebron James und William „Captain Kirk“ Shattner blaue Häkchen verliehen – offenbar, indem er ihnen die fällige Abogebühr erließ. King wies eigens darauf hin, dass er – anders als damit suggeriert werde – weder das Abo abgeschlossen noch seine Telefonnummer hinterlegt habe.

Anschließend ging Musk wohl noch einen Schritt weiter, indem er allen Twitter-Nutzer:innen mit über einer Million Follower:innen den Twitter-Blues-Status verliehen hat – auch Toten. Denn auch die Accounts von Michael Jackson, Chadwick Boseman, Kirstie Alley oder Kobe Bryant erhielten den blauen Haken (zurück).

Weil der Twitter-Blue-Haken aber suggeriert, dass hier jemand ein Abo abgeschlossen und die Telefonnummer hinterlegt hat – was Tote nicht können, könnte man das als bewusste Täuschung ansehen. Und das ist in den USA strafbar, wenn es von einem Unternehmen gemacht wird, um etwa Abozahlen zu pushen.

Darüber hinaus scheint Musk auch besonders jenen gerne einen blauen Haken zu verleihen, die sich kritisch damit auseinandergesetzt haben. In Deutschland etwa hat der Twitter-Account Volksverpetzer mit rund 350.000 Follower:innen ein blaues Häkchen. Dort vermutet man einen Zusammenhang mit einem kritischen Artikel zur Nutzung von Twitter Blue.

Zudem haben offensichtlich Accounts ein blaues Häkchen erhalten, auf denen angekündigt wurde, jetzt alle zu blocken, die ein blaues Häkchen haben. Weiterer Trollversuch von Elon Musk? Musk dazu: „Was, ich ein Troll?“ – garniert mit einem Lachsmiley.

Ja gut. Was soll man dazu noch sagen.

