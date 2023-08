„Bring Twitter zurück“: Elon Musk bei Game-Event ausgebuht

Mitte Dezember 2022 war Elon Musk im Rahmen einer Show des Komikers Dave Chappelle von rund 18.000 Besucher:innen ausgebuht worden. Als Grund für die Missfallensbekundungen galten damals unter anderem die Massenentlassungen bei Twitter, das Musk Ende Oktober übernommen hatte.

Zehn Monate später ist bei Twitter, das mittlerweile in X umbenannt wurde, noch immer keine Ruhe eingekehrt. Im Gegenteil. Wie wenig viele Menschen mit der Entwicklung bei Twitter/X einverstanden sind, zeigte sich am Wochenende bei einem Game-Event in Los Angeles.

Während einer Gameplay-Übertragung im Rahmen der Weltmeisterschaften des Shooters Valorant schwenkte die Kamera auf einmal scheinbar zufällig in die Besucher:innenmenge – wo Musk zu erkennen ist. Der X-Besitzer soll das E-Sports-Turnier mit einem seiner Kinder besucht haben, wie Business Insider schreibt.

Buhrufe für Musk auf E-Sports-Turnier

Nachdem die bei dem Turnier anwesenden Besucher:innen Musk entdeckt hatten, setzten auf einmal Buhrufe ein. Außerdem forderte die Menge von Musk lauthals: „Bring Twitter zurück“.

Insgesamt war Musk nur vier Sekunden zu sehen. Die Buhrufe hielten aber an, auch nachdem Musk von den Bildschirmen verschwunden war. Einer der Kommentator:innen versuchte, die Aufmerksamkeit des Publikums wieder auf das Spiel zu lenken: „Woher kommt das? Das kann sicher nicht von hier kommen“.

Drei Millionen Livestream-Zuschauer

Obwohl Musk seinen Besuch bei dem Turnier nicht öffentlich machte, blieb dieser nicht unbemerkt. Über drei Millionen Menschen sollen die Live-Übertragung des Events auf der Streamingplattform Twitch verfolgt haben. Auf X/Twitter geteilte Ausschnitte des Musk-Auftritts wurden Hunderttausende Male angesehen.

Offenbar geht es zumindest der Gaming-Community aber nicht nur um Musks Umgang mit dem beliebten Kurznachrichtendienst. Ein auf Reddit geteilter Beitrag zu dem Thema hat nach zwei Tagen schon über 6.000 Upvotes und mehr als 700 Kommentare erhalten.

Gamer fürchten Valorant-Übernahme

Der mit über 3.000 Kommentaren meistbeachtete Kommentar lautet folgendermaßen: „Er wird Valorant kaufen und damit beginnen, Leuten den Zugang zu verweigern“. In einem anderen Kommentar heißt es – wohl eher scherzhaft –, dass Musk das Spiel dann wohl in X-Game umbenennen werden.

Inwieweit diese Befürchtungen eine realistische Basis haben, ist nicht klar. Musk gilt zwar als Gamingfan, hatte sich zuletzt aber positiv über Elden Ring geäußert.

