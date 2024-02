iOS 17.4: Diese großen Änderungen kommen auf euer iPhone zu

Seit Ende Januar 2024 ist klar, dass Apple sich den Regeln des Digital Markets Act (DMA) der EU (zwangsläufig) beugt, die im März 2024 in Kraft treten. Damit ist der Hersteller unter anderem dazu verpflichtet, alternative App-Stores – Apple nennt sie App-Marktplätze – neben dem eigenen App-Store zuzulassen.

Mit dem anstehenden Release von iOS 17.4 zieht zum einen die Unterstützung für die Marktplätze als auch weitere DMA-Vorgaben in das mobile Betriebsystem ein. Doch Apple hat noch weitere Neuerungen parat.

DMA und iOS 17.4: Was Apple neben den App-Marktplätzen noch integrieren muss

Auch wenn Apple die Neuerungen ganz und gar nicht zusagen und im Zuge dessen unter anderem vor möglichen Gefahren durch alternative App-Stores warnt, wird das Unternehmen nicht nur diese Marktplätze, sondern auch die NFC-Schnittstelle für alternative Bezahlmethoden neben Apple Pay zulassen müssen.

Ferner muss Apple euch die Freiheit gewähren, einen Standard-Browser der Wahl anzubieten: Daher wird euch unter iOS 17.4 beim ersten Öffnen von Safari ein Auswahldialog angezeigt, über den ihr einen anderen Browser festlegen könnt. Aus folgenden Browsern könnt ihr laut Apple in Deutschland künftig wählen:

Aloha

Brave

Chrome

Duckduckgo

Ecosia

Edge

Firefox

Web@Work

Onion Browser

Opera

Safari

you.com

Ferner muss Apple sein System für andere Browser-Engines öffnen: Bislang müssen alle Browser, die auf dem iPhone installiert werden, auf Apples Webkit-Engine setzen – auch Chrome und Firefox.

In Europa ist dieser Zwang ab März passé, sodass Browser-Entwickler ihre eigenen Engines auf iOS bringen können.

Weitere Details zu den DMA-Änderungen auf iPhones lest ihr in unserem Erklärartikel.

Laut Apple können Entwickler:innen, die den neuen Geschäftsbedingungen zugestimmt haben, neue Funktionen in App-Store Connect und der App-Store-Connect-API verwenden, um sowohl Marktplatzvertrieb und Marktplatz-Apps einzurichten als auch Testflight zum Betatest der Funktionen zu verwenden.

iOS 17.4 mit neuen Emojis und „Siri“ statt „Hey Siri“

Für weitere Optionen der nonverbalen Kommunikation ziehen mit iOS 17.4 einige neue Emojis ein, bei denen es sich laut Emojipedia um einen Phönix, eine Limette, kopfschüttelnde Smileys, einen braunen Pilz und eine Reihe von Emojis, die die Richtung der Personen angeben, handelt.

Überdies bringt Apple die mit iOS 17 im September 2023 für Englisch freigegebene Option, Siri nicht mehr nur mit „Hey Siri“ anzusprechen. Künftig könnt ihr auch bei deutscher Lokalisierung einfach nur „Siri“ sagen, um Apples Sprachassistenten zu aktivieren.

Apple Podcasts: iOS 17.4 bringt Transkripte

Eine der neuen Funktionen abseits der großen DMA-Umstellungen ist die Möglichkeit in Apple Podcasts, sich Transkripte der laufenden Podcasts anzeigen zu lassen. Um die Transkription zu aktivieren, müsst ihr während der Wiedergabe lediglich auf den Button unten links auf dem Bildschirm tappen, schon geht es los.

Der Text kann auch kopiert werden, wenn ihr ihn beispielsweise als Zitat in einer anderen Anwendung teilen möchtet.

iOS 17.4: Verbesserung des Schutzes für gestohlene Geräte

Eine Punktversion nach Einführung der Funktion „Schutz für gestohlene Geräte“ hat Apple mit iOS 17.4 eine erste kleine, aber gute Änderung vorgenommen.

Wie offenbar von zahlreichen Nutzer:innen gewünscht, bringt Apple eine neue Option, um die sogenannte „Sicherheitsverzögerung“ ständig aktivieren zu können, und nicht nur, wenn man sich von vertrauten Orten entfernt. Damit können Änderungen sensibler Daten erst nach einer Stunde durchgeführt werden.

In der App Einstellungen hat Apple Änderungen am Batteriemenü vorgenommen, die es einfacher machen sollen, zu erkennen, ob der Zustand der iPhone-Batterie „normal“ ist. Überdies hat Apple bekannt gegeben, dass die Akkus des iPhone 15 (Test) länger halten als ursprünglich erwartet.

So heißt es in einem Support-Dokument, dass die Batterien der iPhone-14-Modelle und älter so ausgelegt seien, dass sie unter idealen Bedingungen nach 500 vollständigen Ladezyklen noch 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität aufweisen. Derweil sollen die Akkus der iPhone-15-Serie „unter idealen Bedingungen nach 1.000 vollständigen Ladezyklen noch 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität aufweisen“.

Diese Angaben zeigt Apple mit dem Update auf iOS 17.4 auch in den Batterieeinstellungen. Hierfür müsst ihr lediglich auf den Link „Über Batterie & Garantie“ tippen.

Neue CarPlay-Funktion für iOS 17.4

Für Fahrer:innen bestimmter Automodelle bringt CarPlay mit iOS 17.4 eine neue Option, um Informationen über bevorstehende Manöver über ein „neues Kombiinstrument-Erlebnis“ anzuzeigen, erklärt Apple.

„Benutzer können die gewünschte Anzeigeart zwischen dem Haupt- und dem Kombiinstrument-Bildschirm wechseln, indem sie auf die Schaltfläche für die Kartenkonfiguration oben rechts auf dem Hauptbildschirm von Maps tippen“, heißt es.

Was bringt iOS 17.4 noch? Aus für WPA

Beim Lesen von Nachrichten kann Siri jetzt in mehreren Sprachen antworten. Nutzer:innen können dafür verschiedene von Siri unterstützte Sprachen über die Einstellungen auswählen und installieren.

Für Spiele lässt Apple offiziell Streaming-Katalog-Apps wie Geforce Now zu. Diese beinhalten eine Reihe von verschiedenen Games.

Zudem soll es in Kürze möglich sein, eine gemeinsame Spielesitzung zu starten, indem zwei iPhones zusammengeführt werden. Dieses Gamecenter-Feature ist noch nicht offiziell bestätigt, ein User hat auf X, ehemals Twitter, aber entsprechende Code-Fragmente in der Beta entdeckt.

Apple bestätigt ferner, die Unterstützung von Progressive-Web-Apps (PWA) in Europa einzustellen. Das heißt, dass es zwar weiterhin möglich sei, Safari-Verknüpfungen auf den Homescreen zu legen, jedoch könnten diese Apps keine Daten mehr speichern oder Push-Benachrichtigungen empfangen.

Wann erscheint iOS 17.4?

Das Update auf iOS 17.4 soll in der ersten Märzwoche veröffentlicht werden. Normalerweise gibt Apple keine Hinweise darauf, wann eine neue Version von iOS freigegeben wird, aber dieses Mal ist es etwas anders. Das liegt daran, dass iOS 17.4 die notwendigen Änderungen für das iPhone und den App-Store enthält, die durch den Digital Markets Act in der Europäischen Union erforderlich sind.

Apples Frist zur Einhaltung des Digital Markets Act endet am 6. März. Das bedeutet, dass Apple iOS 17.4 am oder vor dem 6. März veröffentlichen muss.

