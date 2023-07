5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: E-Bike-Pleite, Schufa-Score und ChatGPT

Früher warb Vanmoof damit, das „bestfinanzierte E-Bike-Unternehmen der Welt“ zu sein. Die Begeisterung der Investor:innen konnte das Amsterdamer Unternehmen jedoch nicht retten. Nachdem Vanmoof schon Ende 2022 nur durch eine erneute Finanzspritze vor dem Konkurs gerettet werden konnte, befindet sich das Unternehmen seit letzter Woche in der Insolvenz.

Anzeige Anzeige

Zu müde zum Lesen? Unseren Wochenrückblick gibt es auch als Podcast

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Vanmoof: Das müssen Besitzer:innen jetzt wissen

Viele Besitzer:innen eines E-Bikes von Vanmoof fragen sich derzeit, wie es mit ihren Elektrofahrrädern weitergeht. Denn der Hersteller war nicht zuletzt aufgrund der verschiedenen Funktionen seiner App beliebt. Die Server sollen aber vorläufig weiterlaufen. Außerdem gibt es alternative Apps von Drittanbietern. Auch Konkurrent Cowboy hat eine solche App für Vanmoof-Besitzer:innen vorgestellt.

Schufa: Basisscore kostenlos per App abfragen

An der Wirtschaftsauskunftei Schufa kommt in Deutschland im Grunde niemand vorbei. Bislang war das Unternehmen allerdings alles andere als übermäßig auskunftsfreudig. Das soll sich jetzt zumindest ein wenig bessern: Über die Plattform Bonify können Privatpersonen in Zukunft ihren persönlichen Basiscore abrufen. Kosten fallen dafür nicht an.

Anzeige Anzeige

Unwahrheiten im Lebenslauf: Das sind die häufigsten Lügen von Bewerber:innen

Einer aktuellen Umfrage zufolge nehmen es fast 60 Prozent aller Bewerber:innen nicht so genau mit der Wahrheit. Am häufigsten wird dann gelogen, wenn es um die eigenen Fähigkeiten geht. Knapp dahinter folgen Lügen über die bisherige Stellenbezeichnung. Aber auch bei den persönlichen Interessen und dem Bildungsabschluss wird nicht immer die Wahrheit erzählt.

ChatGPT: Mit diesem Tool kreierst du den perfekten Prompt

KI-Chatbots wie ChatGPT können so einiges. Dennoch ist es nicht immer ganz einfach, auch das gewünschte Ergebnis auf eine Texteingabe zu erhalten. Hier hilft meist nur Trial and Error, um den perfekten Prompt zu erstellen. Ein neues Software-Tool soll euch jetzt dabei helfen, diesen Prozess zu beschleunigen.

Anzeige Anzeige

Die Software benötigt lediglich eine Beschreibung der Aufgabe und ein Beispiel für das gewünschte Ergebnis. Anschließend testet die Software eine Vielzahl von passenden Prompts an ChatGPT. Im Anschluss gibt euch die Software dann eine Bewertung der Prompts aus.

Zu heiß im Büro: Arbeitgeber offen für Siesta in Deutschland

Es wird immer heißer in Deutschland. Jetzt schlägt Johannes Nießen, Vorsitzender des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, sogar eine Siesta nach Vorbild von Südeuropa vor. Sein Argument: Wirklich produktiv sind wir während Hitzeperioden sowieso nicht. Da ist es sinnvoller, die wichtigste Arbeit am Morgen und nach der Mittagshitze anzugehen. Neben den Gewerkschaften zeigte sich auch der Arbeitgeberverband offen für den Vorschlag.

Anzeige Anzeige

„5 Dinge, die du diese Woche wissen musst“ als Newsletter

Wenn dir der Newsletter gefällt, empfiehl ihn doch weiter! Auf unserer Newsletter-Infoseite gibt es eine Übersicht über alle Newsletter – dieser heißt t3n Weekly.

Wenn du schon Newsletter-Abonnent:in bist, hast du bereits eine Mail zum neuen Newsletter-Angebot von uns bekommen. Über den entsprechenden Button kannst du schnell und einfach deine Präferenzen updaten!

Du liest bisher noch keinen der Newsletter von t3n? Dann melde dich jetzt hier an und such dir aus, welche Newsletter du künftig erhalten willst.

Mehr zu diesem Thema Podcast Lebenslauf Apps ChatGPT