Vanmoof-Pleite: Das sollten E-Bike-Besitzer jetzt wissen

Am 12. Juli 2023 wurde Vanmoof vom niederländischen Gericht Zahlungsaufschub gewährt, da das Unternehmen seine Rechnungen nicht mehr begleichen konnte. Nur eine Woche später ist der E-Bike-Bauer aber schon für Insolvent erklärt worden, obwohl ihm ursprünglich eine Frist von zwei Monaten gewährt worden war.

Anzeige Anzeige

Warum ist Vanmoof insolvent?

Vanmoof kämpft offenbar schon seit Jahren mit Verlusten. Diese konnte das Unternehmen eine Weile durch hohe Investitionssummen von zahlreichen Geldgebern abfedern. Insgesamt hat Vanmoof binnen zwei Jahren 182 Millionen US-Dollar an Investmentgeldern herangeschafft. Allein 2021 hat Vanmoof 128 Millionen Dollar eingesammelt.

Als Ursachen für die Probleme werden unter anderem Qualitätsprobleme der E-Bikes – vor allem der Modelle S3 und X3 – genannt. Nach Angaben eines Berichts der niederländischen Finanzzeitung FD beliefen sich die Kosten für Reparaturen respektive Austausch von Vanmoofs E-Bikes im Rahmen der Garantie allein im Jahr 2021 auf beachtliche acht Millionen Euro. Eines von zehn Modellen wurde zurückgegeben, heißt es.

Anzeige Anzeige

Hinzu kommt, dass Vanmoof es lange versäumt hat, eine After-Sales-Struktur aufzuziehen, um möglichst schnellen und reibungslosen Kund:innendienst zu liefern. Dieser Aufgabe wollte sich das Unternehmen in diesem Jahr widmen und die Anzahl der Service-Partner-Unternehmen weiter ausbauen, sodass die Räder nicht eingeschickt werden müssten, falls in der näheren Umgebung keiner der wenigen Service-Hubs oder Flagship-Stores verortet ist. Konkrete Details zum Ausbau der Service-Partner-Werkstätten hat Vanmoof bis dato nicht genannt.

Ist ganz Vanmoof insolvent?

Als insolvent gelten laut Unternehmen die Vanmoof Global Holding B.V., Vanmoof B.V. und Vanmoof Global Support B.V. Nicht Teil der Insolvenz sind die Niederlassungen außerhalb der Niederlande. Das bedeutet, dass die Niederlassungen in Taiwan sowie die Geschäfte in den USA, Japan, Deutschland, Dänemark, Schweden, Belgien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Irland und Österreich nicht in das Insolvenzverfahren einbezogen sind.

Anzeige Anzeige

Unklar ist indes, wie die jeweiligen Niederlassungen weiter verfahren werden.

Wie geht es nun weiter mit Vanmoof?

Das niederländische Gericht hat zwei Treuhänder eingesetzt. Sie sind damit beauftragt, die Situation von Vanmoof zu beurteilen und die Möglichkeiten eines Neustarts aus dem Konkurs zu prüfen. Dazu gehöre auch der Verkauf von Vermögenswerten an Dritte, um die Aktivitäten von Vanmoof fortsetzen zu können.

Anzeige Anzeige

Kann ich mein Vanmoof-Bike weiter nutzen?

Das Fahrrad bleibt laut Vanmoof weiter in vollem Umfang funktionsfähig. Das Unternehmen will trotz der Insolvenz die App und Server online halten und „die laufenden Dienste für die Zukunft sichern“.

Freischalt-Code in Vanmoof-App erstellen

Vanmoof rät dennoch dazu, einen Backup-Freischaltcode zu erstellen, damit das Fahrrad über die Tasten am Lenkrad freigeschaltet werden kann.

Funktioniert das Bike auch ohne Vanmoof-App?

Die vernetzten E-Bikes von Vanmoof funktionieren auch ohne Cloud und Vanmoof-App. Jedoch gehen einige Funktionen verloren, sollte der Hersteller die Server abschalten. Zu diesen Funktionen gehören etwa die Ortungsfunktion, die Navigation sowie die Möglichkeit, die automatische Schaltung einzustellen.

Anzeige Anzeige

Ebenso lassen sich ohne die App keine weiteren Software-Updates einspielen und das automatische Aufschließen, wenn man sich dem Bike nähert, dürften ebenfalls nicht mehr funktionieren.

Wie lese ich den Bluetooth-Key meines Vanmoof-Bikes aus?

Für das Auslesen des Bluetooth-Schlüssels steht zum einen das Tool „Vanmoof Encryption Key Exporter“ auf GitHub zur Verfügung. Diese Lösung dürfte jedoch eher Bastler:innen ansprechen. Zum anderen hat der Mitbewerber Cowboy die App Bikey entwickelt.

Die App steht derzeit nur für iPhones zur Verfügung und unterstützt aktuell nur das Vanmoof S3 und X3. Laut Unternehmen arbeiten die Entwickler:innen aber auch an einer Android-Version und dem Support der neueren Modelle S5, A5, S4 und X4.

Anzeige Anzeige

Was ist, wenn mein Vanmoof-Bike repariert werden muss?

Hier wird es ein wenig komplizierter. Zwar sollten herkömmliche Fahrradwerkstätten den Wechsel von Reifen, Bremsbelägen der Scheibenbremse und weiteren Standardreparaturen vornehmen können, jedoch muss man ihnen womöglich gut zureden, da sie meist nur Räder reparieren, die man bei ihnen gekauft hat.

Schwieriger wird es bei Reparaturen der speziellen Komponenten wie dem Antrieb, dem Sattel und der anderen Bauteile, die der Hersteller selbst entwickelt hat. Derzeit sind alle Flagship-Stores geschlossen. Auch Reparaturarbeiten und Ersatzteillieferungen sind laut Vanmoof eingestellt.

Wie sieht es mit Vanmoof-Ersatzteilen aus?

Viele der Bauteile wie Naben, Motor, Lenker, Vorbau, E-Shifter oder der Akku sind eigens von Vanmoof entwickelt worden. Es ist daher wohl nahezu aussichtslos, an diese zu gelangen.

Anzeige Anzeige

Selbst der Sattel mit Sattelstütze ist im Eigenbau entstanden und kann nicht ohne Weiteres ersetzt werden. Zudem unterscheidet sich die Dicke der Sattelstütze von dem meisten Modellen von der Stange. Den Sattel eines S3 oder neuer gegen ein anderes Modell auszutauschen, erfordert im Grunde eine Sattelstütze des S2.

Was ist mit reparierten und unreparierten E-Bikes in den Vanmoof-Stores?

Zu den in Reparatur in den Vanmoof-Stores befindlichen E-Bikes gibt das Unternehmen lediglich Auskunft über jene in den Niederlanden. Sie sollen irgendwann zur Abholung durch die Fahrer:innen bereitgestellt werden. Die Stores in Deutschland sind derzeit zwar ebenfalls geschlossen, da sie nicht Teil der Insolvenz sind, könnten sie beizeiten aber wieder öffnen.

Weitere Fragen: Schwer zu beantworten

Andere Fragen zu Vanmoofs Geschäften in Deutschland, etwa wie es sich mit Bestellungen und Anzahlungen von Kund:innen verhält, sind zurzeit noch offen. Wir werden beim Hersteller in der Hoffnung nachfragen, konkrete Antworten darauf zu erhalten.

Mehr zu diesem Thema Bluetooth Apps