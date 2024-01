Fundstück Artikel merken

Werbung in Prime Video: So wehrst du dich gegen die Amazon-Reklame

Ab 5. Februar 2024 will Amazon Nutzer:innen seines Streamingdienstes Prime Video Werbung anzeigen. Wer das nicht will, muss extra zahlen. Verbraucherschützer:innen stufen Amazons Vorgehen als rechtswidrig ein und bieten Hilfe zur Selbsthilfe an.