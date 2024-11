Whatsapp erinnert euch jetzt an unfertige Nachrichten – so funktioniert es

Das Problem dürfte vielen bekannt sein: Während des Tippens einer – oftmals längeren – Whatsapp-Nachricht wird man unterbrochen, man schließt den Chat und legt das Handy weg. Wenn man dann wieder Zeit und Muße hat, wurde die angefangene Nachricht zwar von Whatsapp gespeichert, aber man hat völlig vergessen, dass man sie ja gar nicht abgeschickt hat.

Der Text verschwindet irgendwo im Chat-Stapel und man lebt im Glauben, man habe die Nachricht gesendet. In der Folge endet die Konversation oder die andere Person fragt nach, warum man denn nicht antworte.

Whatsapp will jetzt mit einem neuen Update verhindern, dass genau das passiert.

Whatsapp: Nachrichtenentwürfe werden besser sichtbar

Mit dem neuen Feature für Nachrichtenentwürfe werden die unfertigen Texte nicht nur zuverlässig gespeichert, und man kann das Schreiben jederzeit fortsetzen.

Das Update sorgt zusätzlich dafür, dass Nachrichtenentwürfe mit der grünen Beschriftung „Entwurf:“ gekennzeichnet werden und ganz an den Anfang der Chatverläufe wandern.

Bisher blieben nicht abgeschickte Nachrichten im Konversationsstapel an Ort und Stelle, was sie besonders leicht in Vergessenheit geraten ließ. Mit der neuen Entwurf-Funktion kann man ganz leicht zu seinen unfertigen Texten zurückkehren und somit Zeit sparen.

Um für noch mehr Übersichtlichkeit zu sorgen, gibt es bei Whatsapp jetzt außerdem Listen, die es erlauben, Konversationen in beliebige Kategorien wie „Freunde“, „Familie“, „Geschäftlich“ oder „Fußballverein“ einzuteilen.

In Whatsapp-Gruppenchats nur noch über Relevantes informiert bleiben

Eine weitere Whatsapp-Anwendung, die mit bevorstehenden Updates eine Verbesserung erhalten soll, sind die Gruppenchats.

Schon im Sommer wurden diese mit einem neuen Info-Feature ausgestattet, das Nutzer:innen genau darüber aufgeklärt, wer sie in die Gruppe hinzugefügt hat und worum es in der Konversation gehen soll. Außerdem wurde der Austritt erleichtert.

Mit einer Neuerung, die laut WAbetainfo bisher aber nur in der Beta-Version verfügbar ist, sollen die oftmals recht chaotischen Konversationen übersichtlicher werden.

So kann man mit dem Update in den Einstellungen einen Gruppenchat nicht mehr nur einfach stummschalten, sondern auch eine Option wählen, durch die man ausschließlich über direkte Antworten auf eigene Nachrichten oder Erwähnungen informiert wird.

Dadurch minimieren sich Störungen durch unwichtigen Nebengespräche oder nichts zur Konversation beitragende Memes und Videos. Trotzdem bleibt man aber im Bilde, wenn das Gespräch wieder für die eigene Person relevant wird.

Auch dieses Feature soll nach und nach für alle Whatsapp-Anwender:innen bereitgestellt werden.

