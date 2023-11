Whatsapp: Gibt es bald doch Werbung zu sehen?

Werbung ja oder nein? Diese Frage beschäftigt Whatsapp nicht erst seit gestern. Jetzt hat sich Whatsapp-Chef Will Cathcart in einem Interview mit brasilianischen Medien erneut zu diesem Thema geäußert und einen Einblick in Whatsapps Planungen gegeben.

Noch im September hatte Cathcart einen Bericht der Financial Times kategorisch dementiert, der behauptete, dass Whatsapp Werbeanzeigen plane. Jetzt sieht er das Ganze offensichtlich nicht mehr ganz so kritisch. Cathcart betonte im Interview zwar, dass Anzeigen im Nachrichtenfeed nicht das richtige Modell seien, sagte aber auch, dass insbesondere Status und Channels Optionen für Anzeigen seien.

Cathcart erklärte, dass Channels möglicherweise Gebühren für das Abonnieren erheben oder nur zahlenden Mitgliedern vorbehalten sein könnten. Außerdem könnten die Channel-Besitzer die Möglichkeit haben, aktiv für ihren Channel zu werben.

Neue Einnahmequelle für Whatsapp

Die Einführung von Anzeigen in verschiedenen Teilen der App könnte eine neue Einnahmequelle für Whatsapp sein. Bisher generiert der Messenger Umsätze durch zwei Hauptquellen: Zum einen bietet die App kleinen Unternehmen die Möglichkeit, kostenpflichtige Dienste in Anspruch zu nehmen, wie die Unterstützung bei Facebook- oder Instagram-Anzeigen. Dies ermöglicht Unternehmen, Kunden über Click-Through-Anzeigen direkt auf Whatsapp zu erreichen. zum Anderen können Unternehmen die Integration über die Whatsapp-API nutzen, um Nachrichten direkt an Kunden zu senden. Hierfür erhebt Meta eine Gebühr.

Angesichts dieser bereits erfolgreichen Modelle betont Cathcart, dass Whatsapp auch weiterhin kostenlos und ohne Werbung bleibt – zumindest im Posteingang. Alles andere scheint nach wie vor offen zu sein.

