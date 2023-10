Schon länger halten sich hartnäckige Gerüchte, dass Microsoft sein Betriebssystem Windows irgendwann auch als Abomodell anbieten könnte. Entsprechend wenig überraschend ist, dass jetzt tatsächlich Hinweise darauf gefunden wurden.

Microsoft: Windows 11 oder 12 als Abomodell?

Schließlich können Geschäftskund:innen schon jetzt Windows im Abo kaufen. Außerdem sind Microsoft-Anwendungen wie Office beziehungsweise Microsoft 365 und der Xbox Game Pass als Abomodelle erhältlich.

Die Website Deskmodder hat in den Canary-Builds von Windows 11 eine Variante von Windows 365 für private Nutzer:innen gefunden, wie Winfuture schreibt. Dort sei mehrfach das Wort „Abonnement“ aufgetaucht.

Hinweise auf Windows-12-Abo falsch?

Ob und wann Windows 11 oder 12 in Form eines Abos auf den Markt kommen und wie teuer das Ganze dann sein wird, ist nicht bekannt. Vielmehr gibt es mittlerweile auch schon Stimmen, die den Hinweisen und dem möglicherweise kommenden Abomodell widersprechen.

So sollen die Hinweise aus der Windows-Version „IoT Enterprise Subscription“ stammen und nicht aus der normalen Windows-11-Version, wie Windows Central schreibt. Demnach sei es sehr unwahrscheinlich, dass es für Windows 12 als Ganzes eine Aboversion geben könnte. Allerdings wäre es möglich, dass einzelne Anwendungen durchaus im Abomodell angeboten werden.

Intel verrät Windows-12-Release 2024

Dafür scheint jetzt ein fixes Releasedatum für Windows 12 festzustehen – zumindest das Jahr. Denn Intels Finanzchef Dave Zinsner hat laut dem Transkript eines Gesprächs mit dem Citi-Analysten Chris Danely erklärt, dass 2024 eine „Windows-Aktualisierung“ („Windows refresh“) bevorstehe.

Dadurch, so Zinsner würden die Unternehmen wieder vermehrt neue Geräte kaufen, was auch Intel als Chiphersteller und Player im Bereich cloudbasierter Geräte nützen werde.

Windows-Aktualisierung treibt Intel

Konkret sagte Zinsner: „Wir gehen tatsächlich davon aus, dass 2024 ein ziemlich gutes Jahr für den Client wird, insbesondere aufgrund der Windows-Aktualisierung. Und wir glauben immer noch, dass die installierte Basis ziemlich alt ist und eine Aktualisierung erforderlich ist. Und wir glauben, dass nächstes Jahr, mit dem Katalysator Windows, vielleicht damit begonnen wird. Daher sind wir optimistisch, wie sich die Dinge ab 2024 entwickeln werden.“

Freilich sagt Zinsner nicht wörtlich, dass im Jahr 2024 Windows 12 herauskommt. Expert:innen gehen aber davon aus, dass der Intel-Finanzchef mit der für das kommende Jahr angekündigten Windows-Aktualisierung genau das gemeint hat.

Schließlich, so etwa Zac Bowden vom Branchenblog Windows Central, sei der Terminus „Refresh“ auch vor dem Release von Windows 11 im Juni 2021 für die in Entwicklung befindliche neue Betriebssystemversion verwendet.

Windows-12-Entwicklung Mitte 2024 abgeschlossen

Bowden will von Insider:innen erfahren haben, dass die Windows-12-Entwicklung derzeit in vollen Zügen läuft. Der Großteil der Arbeit sei Mitte 2024 erledigt. Heißt: Ein Release für Windows 12 könnte in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres anstehen.

Bei Windows 12 werde sich Microsoft auf die Integration von KI sowie die Cloud konzentrieren. Damit soll die Nutzung des Betriebssystems produktiver werden. Auch beim Interface soll es ein Update geben. Wir sind gespannt, welche Neuerungen mit Windows 12 auf uns zukommen und halten euch auf dem Laufenden.

Hinweis: Der Artikel wurde am 8. Oktober 2023, um 20:40 Uhr, um die neuen Erkenntnisse zum möglichen Windows-12-Abo ergänzt.