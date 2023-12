Xiaomi SU7: Dieses E-Auto soll Porsche und Tesla Konkurrenz machen

Smartphones, Tablets, smarte Haushaltsgeräte: Dafür war der chinesische Elektronikhersteller Xiaomi bisher bekannt. Jetzt hat Gründer und CEO Lei Jun das erste hauseigene E-Auto vorgestellt.

Der SU7 soll eine neue Ära bei Xiaomi einläuten, Lei Jun will das Unternehmen in den nächsten 15 bis 20 Jahren zu einem der größten Autohersteller weltweit machen. Umso spannender die Frage, was das Auftakt-Auto, das ausgeschrieben Speed Ultra 7 heißt, kann.

Xiaomi SU7: Beschleunigung, Reichweite und Preis

Schon im November hatte ein Datenbankeintrag des chinesischen Ministeriums für Infrastruktur und Informationstechnologie erste Details geliefert, jetzt hat Xiaomi den SU7 und den SU7 Max in Beijing offiziell präsentiert.

Während der SU7 schon im Februar 2024 auf die Straße kommen soll, wird es beim leistungsstärkeren SU7 Max wohl noch bis 2025 dauern. Was die beiden Modelle kosten sollen, bleibt bislang unklar.

Mit seinem 74-Kilowattstunden-Akku soll der SU7 668 Kilometer Reichweite schaffen, der SU7 Max kommt mit einer 101-Kilowattstunden-Batterie rund 800 Kilometer weit. Damit könnte Xiaomi Porsches E-Sportmodell Taycan (Reichweite Taycan Plus: 486 Kilometer), an den der SU7 optisch stark erinnert, schlagen, – allerdings ist die Reichweite bei Xiaomi nach dem chinesischen Fahrzyklus berechnet, Porsche rechnet mit dem WLTP-Verfahren.

Das Beschleunigen von Null auf 100 soll beim SU7 rund 5,28 Sekunden dauern, beim SU7 Max verspricht Xiaomi sogar nur 2,78 Sekunden. Zum Vergleich: Teslas Model Y braucht laut Hersteller 3,7 Sekunden.

Der SU7 verfügt über einen Hinterradantrieb mit einer Leistung von 222 Kilowatt und schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 210 Kilometern pro Stunde, der SU7 Max ist mit zwei Motoren und einem Allradantrieb ausgestattet. Er schafft bis zu 265 Kilometer pro Stunde.

Beim Laden setzt Xiaomi für beide Autos auf ein 800-Volt-System, laut der Nachrichtenagentur Bloomberg werden die Akkus des SU7 von CATL produziert, die für den SU7 Max von BYD.

SU7 und SU7 Max: Xiaomi setzt auf hauseigenes Betriebssystem

Als Betriebssoftware greift Xiaomi auf das hauseigene System HyperOS zurück, dementsprechend gut dürfte die Abstimmung mit anderen Xiaomi-Geräten wie zum Beispiel Smartphones gelingen. Im Innenraum des SU7 sind ein 16,1-Zoll-Touchscreen und ein 5,6 Zoll großes Head-up-Display verbaut.

Sound gibt es über insgesamt 25 Lautsprecher, die Dolby Atmos unterstützen, und wer Gepäck oder Einkäufe verstauen will, kann das entweder im Kofferraum mit 517 Litern Fassungsvermögen oder in der Fronthaube tun, die 105 Liter fasst.

