Top 10: Die 10 beliebtesten Arbeitswelt-Artikel im Jahr 2023

Was hat die digitale Arbeitswelt in 2023 bewegt? (Foto: Dean Drobot / Shutterstock)

Hallo 2024, ciao 2023! Um möglichst reflektiert nach vorne zu schauen, lohnt sich vorher immer der Blick zurück. Welche Themen und Debatten haben uns bewegt? Im Arbeitswelt-Ressort von t3n sind wir der Frage nachgegangen und haben ermittelt, welche die meistgelesenen Beiträge waren. Darunter sind Studien, die für Furore sorgten, und Menschen, die den Blick auf sich gezogen haben.

Anzeige Anzeige

Das sind die Top 10 des Jahres 2023

1. Diese Jobs machen am unglücklichsten – Studie läuft seit 85 Jahren

Seit 85 Jahren läuft eine Studie mit 700 Teilnehmenden weltweit. Ziel ist, herauszufinden, was wirklich glücklich macht. Im Zuge dessen zeigte sich auch, welche Arten von Jobs unglücklich machen. Zum Artikel!

2. Was ist eigentlich ein gutes Gehalt in Deutschland – und wo stehst du?

Was ist eigentlich gutes Gehalt in Deutschland? Was ist fair für mich selbst? Mindestens einmal im Jahr stellen sich Berufstätige diese Frage in Gehaltsverhandlungen. Der Versuch einer Antwort. Zum Artikel!

Anzeige Anzeige

3. Vorstellungsgespräch: An dieser gemeinen Frage scheitern 199 von 200 Bewerbern

Auf viele Fragen im Vorstellungsgespräch gibt es keine richtigen oder falschen Antworten. Sie klopfen einfach den Charakter der Bewerbenden ab. Einige Verhaltensfragen sind jedoch trickreich und fordern heraus. Zum Artikel!

4. Steve Jobs erkannte schon 1986 den größten Produktivitätskiller

Meetings sind Zeitfresser – das hatte die Tech-Ikone Steve Jobs schon früh erkannt. In einem historischen Memo aus seiner Zeit bei Next zeigt sich, wie er das Problem mit einer unkonventionellen Methode lösen wollte. Zum Artikel!

Anzeige Anzeige

5. Hast du Hobbys? Was hinter dieser Frage im Vorstellungsgespräch wirklich steckt

Wenn die Frage nach den Hobbys im Vorstellungsgespräch aufkommt, werden Bewerberinnen und Bewerber oft nervös. Doch das muss nicht sein, erklärt eine Karriereberaterin. Sie ergibt Sinn. Zum Artikel!

6. 4-Tage-Woche: Die Welt des Frank Thelen funktioniert nicht mehr

Tech-Investor Frank Thelen glaubt, mit einer Vier-Tage-Woche funktioniert die Welt nicht mehr. Ein Blick auf die Faktenlage zeigt jedoch, dass die Diskussion darum reine Zeitverschwendung ist. Sie kommt sowieso. Zum Artikel!

Anzeige Anzeige

7. 330-faches Gehalt: Mitarbeiter bekommt fehlerhafte Auszahlung und taucht ab

Ein Angestellter aus Chile bekam aus Versehen zu viel Gehalt ausbezahlt – und zwar nicht doppelt oder dreifach, sondern 330-fach! Die Personalabteilung forderte den Mann zur Rückgabe auf – ohne Erfolg. Zum Artikel!

8. Recruiting: Warum Talente im Bewerbungsprozess abspringen – und was dagegen hilft

Viele Jobsuchende springen noch während des Bewerbungsprozesses ab, was Personalverantwortliche nicht selten irritiert. Die Gründe sind jedoch vielfältig. Eine Studie identifiziert, woran es meistens hapert. Zum Artikel!

9. Arbeitszeit, Krankmeldung, Buchführung: Das ändert sich 2024 für Berufstätige

Es gibt eine Vielzahl gesetzlicher Regelungen in der Arbeitswelt, die im neuen Jahr neu hinzukommen oder an die Inflation angepasst werden. Alles, was du dazu wissen musst, verraten wir dir in der Übersicht. Zum Artikel!

Anzeige Anzeige

10. IT-Karriere: Was Programmierer können müssen, um auf dem Arbeitsmarkt begehrt zu bleiben

Was Entwicklerinnen und Entwickler können müssen, hat die jährliche „State of Tech Hiring“-Studie auch für 2023 wieder ermittelt. Diese Skills und Programmiersprachen stehen hoch im Kurs. Zum Artikel!

In eigener Sache: In unserem t3n-Guide lernst du, Klarheit über die eigenen Prioritäten zu erlangen und fokussierte Entscheidungen zu treffen. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job! In unserem t3n-Guide lernst du, Klarheit über die eigenen Prioritäten zu erlangen und fokussierte Entscheidungen zu treffen. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job! Hier geht’s zum Shop

Neue Arbeitswelt: 9 (+1) deutschsprachige Podcasts zum Folgen

10 Bilder ansehen Neue Arbeitswelt: 9 (+1) deutschsprachige Podcasts zum Folgen Quelle: