Bitcoin-Kurs auf Allzeithoch – Ansturm zwingt Coinbase-App in die Knie

Der Bitcoin-Kurs nähert sich rasant einem neuen Allzeithoch. In der Nacht auf Donnerstag wurde erstmals seit 2021 die Marke von 64.000 US-Dollar durchbrochen. Die Nachfrage ist derweil so hoch, dass die Coinbase-App in die Knie ging.