Homeoffice-Argumente im Qualitätscheck: So überzeugst du deinen Chef!

Die Coronakrise war für die „Work from Anywhere“-Community ein Segen, denn Remote-Arbeit ist somit in die Mitte der Gesellschaft geraten. Allein in Deutschland arbeitet inzwischen jeder vierte Berufstätige ganz oder teilweise im Homeoffice, laut Ifo-Institute. Hochrechnungen ergeben, dass sogar jede zweite Deutsche beziehungsweise jeder zweite Deutsche ganz oder teilweise im Homeoffice arbeiten könnte.

Tatsächlich wird jedoch vermehrt wieder ins Büro zurückgepfiffen anstatt den Anteil an Remote-Arbeit zu erhöhen. Selbst in der Tech-Welt häufen sich die Meldungen diesbezüglich von A wie Amazon bis Z wie Zoom. Zwar bleiben den meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein bis zwei Tage in den eigenen vier Wänden, jedoch oft ohne selbst entscheiden zu können an welchen. Von Flexibilität ist da keine Spur.

Wer die Chefin beziehungsweise den Chef von einem Remote-Arbeitsverhältnis überzeugen will, sollte sich gut auf das Gespräch vorbereiten, weiß Teresa Hertwig. Die Expertin berät mit ihrer Agentur Getremote andere Unternehmen bei der Einführung des Homeoffice und mobilen Arbeitens. Im t3n-Gespräch erklärt sie, wie gut oder schlecht manch ein Argument bei Vorgesetzten ankommt, und verrät, wie es besser laufen könnte.

Homeoffice als Win-win: Argumente im Qualitätscheck

1. „Ich bin zu Hause produktiver.“

Teresa Hertwig meint: „Dieser Satz ist für sich alleine noch nicht aussagekräftig genug.“ Die Expertin empfiehlt bei diesem Argument, ganz konkrete Aufgaben zu nennen, die außerhalb des Büros produktiver ausgeführt werden können. „Durch die Aufzählung bestimmter Tätigkeitsbereiche kann die Führungskraft auch die Plausibilität der Produktivitätssteigerung für das Unternehmen erkennen und ist dadurch gewillter, zuzustimmen.“

2. „Ich bin zu Hause weniger gestresst.“

Da uns oft der eigene Vorteil interessiert, würde Teresa Hertwig die Darstellung lieber drehen und stattdessen deutlich machen, was es für das Unternehmen bedeute, als Team-Mitglied weniger gestresst zu sein. „Eine Formulierung könnte sein: ‚Im Großraumbüro stresst mich der Lärmpegel, was gerade bei Aufgabe XY zu Flüchtigkeitsfehlern führen kann‘“, so die Expertin. Diese Aufgabe ließe sich im ruhigen Homeoffice mit viel höherer Qualität abliefern.

3. „Mein Privatleben lässt sich besser mit dem Job vereinbaren.“

Das ist zwar ein netter Nebeneffekt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber kein schlagkräftiges Argument für eine Verhandlung mit Führungskräften, meint Teresa Hertwig. „Die erste Überlegung sollte immer sein: Was ist für mein Gegenüber drin? Diese Punkte klar zu benennen und sich in den jeweiligen Verhandlungspartner hineindenken zu können, bringt Homeoffice-Interessierte immer viel näher ans Ziel, als nur an sich zu denken.“

4. „Aufgaben lassen sich problemlos von zu Hause ausführen.“

Auch dieser Satz kommt oft – und auch hier würde die Expertin konkreter werden. „Um welche Aufgaben handelt es sich? Und welche Aufgaben können von zu Hause aus vielleicht sogar noch besser als nur problemlos ausgeführt werden?“, so Teresa Hertwig. Wer genau für diese Tätigkeiten Homeoffice vereinbare, helfe seiner Führungskraft, den oft gefürchteten Kontrollverlust zu vermeiden. Denn so sei klar, welches Ergebnis erreicht werden soll.

5. „Sie sparen dadurch Bürokosten.“

Das sei ein gutes Argument, denn ein zukünftiges Einsparungspotential zu ermöglichen, ist eine klassische Win-win-Situation. „Es sträuben sich noch viele Mitarbeitende davor, den festen Arbeitsplatz aufzugeben und sich einen Schreibtisch mit Kollegen zu teilen. Sich hier offen zu zeigen und vielleicht sogar anzubieten, eine Gruppe zu organisieren, die ein Desk-Sharing-Konzept als Piloten testet, dürfte für ein Unternehmen äußerst attraktiv sein.“

6. „Das Teamgefühl kann auch online aufrechterhalten werden.“

Das fehlende Wir-Gefühl empfinden viele Unternehmende sowie Team-Mitglieder als Problem. „Dass es auch online aufrechterhalten werden kann, ist mir an dieser Stelle als Argument zu schwach“, so Teresa Hartwig. Besser sei es, greifbare Rituale zum Erhalt des Teamgefühls vorzuschlagen und sich als Organisator anzubieten, so die Expertin. Sowohl online als auch in Präsenz. Das zeigt Initiative und löst ein Problem für das Unternehmen.

7. „Homeoffice zahlt auf das Employer-Branding ein.“

Dass das völlig richtig sei, bestätigt die Expertin. Allerdings müsse auch das aktiv angekurbelt werden. „Nur diese Tatsache zu nennen, ist ein bisschen mau. Wenn ich mich allerdings direkt freiwillig für ein Mitarbeiterinterview zur Verfügung stelle, das auf dem Unternehmensblog für das Employer-Branding veröffentlicht werden kann, schaffe ich einen direkten Mehrwert für den Außenauftritt meines Unternehmens“, so Teresa Hertwig im t3n-Gespräch.

