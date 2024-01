Samsung Ballie: Dieser süße Roboter soll dir beim Training helfen

Samsung hat auf der CES das Serienmodell des Roboters „Ballie“ vorgestellt. Der rund Bowlingkugel-große Helfer soll „der wahre KI-Begleiter“ im Haus werden. Er kann zu Hause patrouillieren, Haustiere versorgen und beim Fitness-Programm helfen.

Anzeige Anzeige

Engadget kommentierte die Produktvorstellung mit den Worten: „Es ist schwer zu glauben, dass Samsung diese Geräte im Jahr 2024 verkaufen wird.“ Doch Samsung reiht sich damit in eine Reihe anderer Hersteller von neuen KI-Helfern ein.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Demo zeigt Training mit KI-Ball

Samsung hatte 2020 bereits eine früher Version des Ball-Bots vorgestellt. Die aktuelle Variante von Ballie ist gewachsen: physisch und inhaltlich. Er kann Smarthome-Geräte steuern und beim Trainieren helfen. Und dabei ist nicht das Treten an den Ball gemeint.

Anzeige Anzeige

Samsung hat etwa gezeigt, wie Ballie einem Schauspieler ein Trainingsvideo an die Wand projizierte und dazu Musik spielte. Ballie konnte in der Demonstration die Luftqualität im Haus grafisch darstellen und auf einen nötigen Filterwechsel hinweisen. Er zeigte Termine an, machte Anrufe, erstellte Videos vom Inneren von Samsung Haushaltsgeräten.

Skript-Vorführung und keine Hand-on-Tests

Die Demo war geskriptet und Samsung erlaubte auch keinem Zuschauer, mit Ballie zu interagieren. Bisher gibt es keine unabhängige Stelle, die die Funktionen jemals getestet hat. Beobachter zerbrechen sie derweil den Kopf, ob irgendjemand so einen Roboter wirklich braucht.

Anzeige Anzeige

Nathan Ingraham von Engagdet spricht ein klares Urteil: „Ich denke, dass er auch genau null Probleme in der realen Welt löst.“ Andere Beobachter sehen das ähnlich und argumentieren, dass bisher kein anderer Elektronikkonzern einen erfolgreichen Hausroboter auf den Markt gebracht hat. Das gilt für LGs „Rolling Bot“, genauso wie für Amazons „Astro“ und Softbanks „Pepper.“

Mehr zu diesem Thema