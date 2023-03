Instagram testet neue Werbeformate mit Reminder Ads und SERP-Anzeigen

Instagram hat angekündigt, zwei neue Werbeformate zu testen: sogenannte Reminder Ads und Anzeigen, die in den Suchergebnissen auftauchen.

Reminder Ads kommen bis auf den Lockscreen

Die Reminder Ads werden aktuell mit Unternehmen getestet, darunter Starz, einem US-amerikanischen Fernsehsender. Die Anzeigen erscheinen im regulären Feed. Nutzer:innen können sich darüber Erinnerungen zu Events, beispielsweise neuen Folgen einer Serie, einrichten und erhalten dann drei Notifications: einen Tag vorher, 15 Minuten vor Beginn und wenn das Event startet.

Tendenziell gibt es bereits einige Werbeformate, die im Feed auftauchen und vielfältige Conversions ermöglichen: Neben klassischen Shopping-Formaten gibt es auch die Lead-Generation-Formate, in denen beispielsweise Inhalte gegen die E-Mail-Adresse erworben werden können. Mit einer E-Mail-Adresse können sich Instagram-Nutzer:innen mittlerweile auch direkt bei Unternehmen bewerben. Für die Nutzer:innen ist dieses Werbeformat also ähnlich – bis auf die Tatsache, dass Werbende mit ihren Events über eine Instagram-Notification auf den Lockscreen der Menschen kommen.

Anzeigen in Suchergebnissen

Wer auf dem Smartphone in die Suche geht, landet zunächst im Explore-Bereich. Dort gibt es schon länger Anzeigen. Nun allerdings sollen nach Eingabe des Suchbegriffs in der Ergebnisseite ebenfalls Anzeigen ausgespielt werden. Anzeigen soll es dabei sowohl in der Suche nach Personen als auch in der Suche nach Produkten oder Content geben.

Auch dieses neue Anzeigenformat wird aktuell getestet. Instagram plant, diese Platzierung in den kommenden Monaten global zu launchen.

Wird die Ausspielung in den Instagram-Suchergebnissen Keyword-basiert sein?

Aktuell werden bei Instagram-Werbung im Targeting zwar Interessen angegeben, allerdings keine spezifischen Keywords oder Keyword-Varianten. Die Frage ist also, ob es in Zukunft eine Art Instagram-SEO geben wird, ob Instagram selbst die Suchbegriffe den Interessen zuordnet oder ob Anzeigen auf Basis von Anzeigenbestandteilen auf Suchbegriffe gematcht werden wie auf Basis von Alternativtexten, Captions oder Bilddetails.

