iOS 17 könnte iPhones zu Smartdisplays machen

Seit Monaten sickern immer wieder Details zum großen Update auf iOS 17 durch. Es heißt, Apple werde einige Wunschfunktionen liefern, das Kontrollzentrum aufbohren und mehr. Nun berichtet der gut vernetzte Bloomberg-Reporter Mark Gurman, dass der Konzern den iPhones eine neue Benutzeroberfläche während des Ladevorgangs verpassen wird, die an eine Android-Funktion erinnert.

iOS 17: Apple könnte iPhones zu kleinen Smarthome-Zentralen machen

Laut Gurman sollen Informationen wie Kalendertermine, Wetter und Benachrichtigungen im Stile eines Smarthome-Displays anzeigt werden. Diese Funktion werde aktiviert, wenn ein iPhone gesperrt und horizontal positioniert sei. Das soll ähnlich funktionieren wie die dedizierten Smartdisplays von Google oder Amazon, berichtet der Reporter unter Bezugnahme „auf Personen, die mit dem Projekt vertraut sind“.

Die Idee dahinter sei, iPhones nützlicher zu machen, wenn sie zum Beispiel auf dem Schreibtisch oder Nachttisch einer Person liegen. Der Schritt sei Teil eines umfassenderen Vorstoßes, Live-Informationen in weitere Teile von Apples Software einzubetten. Diesen Ansatz verfolge Apple etwa auch bei der Oberfläche der Apple Watch.

Google bietet bei seinen Pixel-Smartphones seit einer Weile einen ähnlichen Ansatz: Wenn die Smartphones auf das Pixel-Ladedock gelegt werden, können auf dem gesperrten Pixel-Bildschirm ausgewählte Fotos angezeigt oder das Smarthome gesteuert werden und ein wenig mehr. Weiter geht das zur Google I/O 2023 angekündigte Pixel Tablet, das ein dediziertes Ladedock besitzt und darauf positioniert als regelrechter Nest Hub fungiert.

Gurmans Informationen zufolge soll das Feature einen dunklen Hintergrund mit hellem Text verwenden, um das Lesen von Inhalten zu erleichtern. Die Funktion baue zudem auf die mit iOS 16 eingeführten Sperrbildschirm-Widgets auf, mit denen unter anderem Börsenticker, Nachrichten und die Temperatur unterhalb der Uhrzeit auf dem Bildschirm eingeblendet werden können.

iPads könnten ähnliche Funktion erhalten

Laut Gurman erforsche Apple noch weitere Möglichkeiten, seine Geräte in Smarthome-Displays zu verwandeln. Unter anderem arbeite der Konzern etwa auch an einem kostengünstigen Tablet, das sich magnetisch an Wänden und Ständern befestigen lasse. Der Bloomberg-Reporter spekuliert, dass dieses Produkt Apples Einstieg in die Smarthome-Displays sein könnte. Es sei darauf ausgelegt, Dinge wie Thermostate und Beleuchtung zu steuern, Videos anzuzeigen und Facetime-Chats zu führen.

Ein älterer Bericht besagt, dass Apple an einem Homepod mit Display arbeiten soll, der einem Echo Show von Amazon ähneln könnte. Untermauert wurde dieser erst Anfang 2023 vom Analysten Ming-Chi Kuo.

Laut Kuo könnte das Produkt 2024 erscheinen. Der Homepod verfüge seinen Informationen zufolge über einen Sieben-Zoll-Bildschirm, der Funktionen von iPad, Apple TV und Homepod vereine.

Neben iOS 17 werden im Zuge der WWDC 2023 am 5. Juni auch iPadOS 17, macOS 14 und neue Hardware erwartet. Eines der Highlights wird voraussichtlich das erste Mixed-Reality-Headset sein, das Apple Reality Pro oder Reality One taufen könnte. Was Apple im Zuge der WWDC-Keynote ankündigen könnte, haben wir in einer Übersicht zusammengefasst.

