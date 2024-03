iOS 18: Welche Rolle Google bei Apples KI-iPhones spielen könnte

2024 wird das Jahr der KI-Geräte – auch Apple hat entsprechende Pläne angekündigt. Apple-Chef Tim Cook sagte etwa Ende 2023, dass generative KI das „Herzstück zukünftiger Apple-Produkte“ sein werde, und im Februar, „Neuland“ (Original: „breaking new grounds“) in puncto generativer KI betreten zu wollen.

iOS 18: Apple in „aktiven Gesprächen“ mit Google

In diesem Artikel haben wir bereits erklärt, wie Apple das iPhone mit eigenen Tools zu einem KI-Phone transformieren könnte. Der Hersteller hat in den letzten Monaten massive Ressourcen und Millionenbeträge in die Entwicklung und das Training diverser KI-Werkzeuge investiert, um die Konkurrenz wie Microsoft und Google einzuholen.

Ganz ohne Hilfe Dritter soll Apple aber nicht auskommen, wie Bloombergs in der Regel gut informierter Reporter Mark Gurman erfahren haben will. Angeblich strebt der Konzern „einen Mega-Deal“ mit Google an, um das KI-Modell Gemini für Funktionen auf dem iPhone zu nutzen.

Bloomberg zitierte mit der Angelegenheit vertraute Personen, denen zufolge Apple und Google sich in aktiven Verhandlungen befinden, um das generative KI-Modell Gemini zu lizenzieren. Googles Gemini könnte ein Bestandteil des im Herbst erwarteten großen Update auf iOS 18 werden.

Auch mit OpenAI wurden laut Bloomberg Gespräche geführt, um GPT-Modelle zu verwenden, heißt es.

Apples KI-Modelle angeblich noch nicht reif

Apple entwickle zwar auch selbst ein umfangreiches Sprachmodell mit dem Codenamen Ajax und einen Chatbot, der als „AppleGPT“ bezeichnet wird. Insider vermuten laut Bloomberg, dass Apples aktuelle Bemühungen jedoch noch hinter der Konkurrenz zurückbleiben und daher noch nicht reif für den Markt sein könnten.

Sollte der Deal zwischen Google und Apple zustande kommen, würde er auf der Partnerschaft der Suche aufbauen: Seit Jahren zahlt Google jährlich Milliardenbeträge an Apple, um seine Suchmaschine zur Standardoption im Safari-Browser auf dem iPhone und anderen Geräten zu machen.

Gemini als weiterer Bestandteil des milliardenschweren Suchmaschinen-Deals?

Für Google wäre eine Gemini-Partnerschaft mit Apple ein Volltreffer, denn die KI würde auf einen Schlag auf bis zu zwei Milliarden Geräten zum Einsatz kommen. Der erste größere Partner war Samsung: Der südkoreanische Techriese brachte mit der Galaxy-S24-Serie die ersten Smartphones mit KI-Funktionen auf den Markt, die von Gemini unterstützt werden.

Eine erweiterte Partnerschaft zwischen Apple und Google dürfte derweil die Aufmerksamkeit der Kartellbehörden auf sich ziehen. Schon die aktuelle Suchpartnerschaft der beiden Konzern wird sowohl vom US-Justizministerium als auch der Europäischen Union geprüft.