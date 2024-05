iPad Pro mit M4 im Hands-on: Schicker als der Vorgänger, dünner als der Apple Pencil

Die neuen iPad-Pro-Modelle sind schlanker, haben laut Apple ein helleres Display und sind mit neuen Prozessoren, die mehr Leistung liefern sollen, als die der aktuellen Macbook Air-Modelle mit M3-Chip. Mit dem großen Update der Pro-Tablets versucht Apple die iPads zwischen das Macbook Air und Macbook Pro zu positionieren. Der erste Eindruck zeigt: Zumindest bei der Ausstattung funktioniert das.

Anzeige Anzeige

Wir hatten die Möglichkeit, uns die neuen iPad Pros auf einem Apple-Event in London anzusehen. Auf den ersten flüchtigen Blick sehen sie zwar aus wie jedes andere bisherige iPad Pro. Erst wenn man sich die Geräte von der Seite anschaut und sie in die Hand nimmt, ist der Unterschied deutlich zu erkennen.

Neues iPad Pro 13: Handlicher als der Vorgänger

Mit einer Bauhöhe von 5,3 Millimetern für das 11-Zoll-Modell und noch dünneren 5,1 Millimetern für das 13-Zoll-Tablet sind die neuen iPad Pros deutlich dünner und leichter als die Vorgänger, die 5,9 und 6,4 Millimeter dick waren. Durch die Reduzierung der Dicke hat Apple zugleich das Gewicht reduziert, was besonders beim großen Modell auffällt. Es bringt 100 Gramm weniger auf die Waage und wiegt statt der bisherigen 680 Gramm nur 580 Gramm. Es liegt so etwas angenehmer in der Hand und lässt sich ein wenig besser bedienen. Das 11-Zoll-Modell ist natürlich weit handlicher, bietet aber eben nicht so viel Bildschirmfläche.

Anzeige Anzeige

Während der Präsentation kam der Gedanke auf, warum Apple nicht die Baudicke beibehalten und stattdessen nicht die Akkukapazität erhöht hat. Der Gewichtsvergleich zwischen dem Vorgänger und dem neuen Gerät gibt die Antwort. Fraglich ist aber, ob sich das neue Modell nicht zu leicht verbiegen lässt (Stichwort: iPhone 6 Plus). Diese Frage dürfte in den kommenden Wochen nach Marktstart beantwortet werden.

OLED-Displays sind knackig scharf und hell

Neben der geringeren Dicke und des kleineren Gewichts ist das neue OLED-Display der Star. Apple setzt bei beiden Größen die gleiche OLED-Technologie ein, während der Hersteller bei den Vorgängern beim großen iPad Pro auf Mini-LEDs und beim kleineren Modell auf eine ältere LED-Technologie setzte.

Anzeige Anzeige

Der Unterschied ist recht deutlich: Denn die OLED-Technologie, bei der zwei Panel übereinander gelegt wurden, liefert knackige Farben, ein tiefes Schwarz und ausgezeichnete Bildwinkel. Beim Hereinzoomen in ein hochauflösendes Fotos wird deutlich, wie scharf das Panel ist. Es sind keine einzelnen Pixel zu erkennen.

Apple bietet angelehnt an das Display Pro XDR neben den „normalen“ iPad Pros mit OLED-Display auch Optionen mit Nanotexturglas an, das weniger reflektieren soll, aber auch teurer ist. Außerdem sind diese Geräte nur in den Varianten mit ein oder zwei Terabyte Speicher verfügbar ist. Diese Option wäre auch für die Modelle mit kleinerem Speicher wünschenswert.

Anzeige Anzeige

Neues Magic Keyboard macht das iPad Pro mehr zum Macbook

Im Unterschied zu Apples Macbooks ist das iPad Pro mithilfe des Magic Keyboards flexibler einsetzbar und in gewisser Weise auch als Macbook nutzbar. Das neue Keyboard bietet im Unterschied zum Vorgänger ein etwas vergrößertes Trackpad und eine Funktionstastenreihe mit ESC-Button. Die gab es allerdings auch schon beim Magic Keyboards Folio fürs iPad 10.

Die Verarbeitung des Keyboards aus Aluminium mutet auf den ersten Eindruck hochwertig an, während das Trackpad zwar größer aber nicht so groß wie das eines Macbooks ist.

Ein weiterer symbolischer Akt beim neuen iPad Pro ist zudem, dass es das erste Produkt mit dem neuen M4-Chip ist, der in Sachen Leistung abermals ein Schub nah vorn ist. Dass Apple nicht zuerst seine Macbooks mit dem Chip versehen hat, ist überraschend und zeigt auf, dass die Tablets ein wichtiges Produkt darstellen.

Anzeige Anzeige

Was nach dem Hardwarepush noch fehlt, ist ein großes Update der Software, damit sich die Tablets auch wirklich wie Macbook-Alternativen nutzen lassen. Apples Entwicklerkonferenz auf der eine neue Version von iPadOS enthüllt werden dürfte, ist allerdings nicht mehr fern.

Mehr zu diesem Thema