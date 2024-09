Microsoft bringt Windows auf Smartphones, Tablets – und Macbooks

Microsoft hat am 19. September 2024 in einer Editors Note den Start der neuen Windows-App für mehrere Betriebssysteme und die entsprechenden Dienste angekündigt. Per Remote-Desktop-Verbindung sollen Nutzer ab sofort jederzeit auf Daten sämtlicher Geräte zugreifen können. Möglich macht das eine Verbindung mit Systemen von Windows, iOS, iPadOS, macOS, Webbrowser und Android (aktuell noch in einer Public Preview).

Anzeige Anzeige

Die App dient dabei als sicherer Gateway für die Verbindung zu Windows über Windows 365, Azure Virtual Desktop, Remote Desktop, Remote Desktop Services, Microsoft Dev Box und weiteren Programmen.

Damit wirbt die neue Windows-App und das sind ihre Funktionen

Als großes Plus hält die Editors Note den vereinheitlichten Zugriff hoch. Die Windows-App ermöglicht die Verwaltung der Windows-Dienste inklusive Cloud-PCs, virtueller Desktops und lokaler PCs. Wie optimiert die Oberfläche wirklich ist, muss sich noch zeigen.

Anzeige Anzeige

Die Benutzeroberfläche besitzt dabei einen anpassbaren Startbildschirm. Die App ermöglicht außerdem das schnelle Wechseln zwischen verschiedenen Accounts, was also einem vereinfachten Multi-Account-Management entspricht. Im folgenden Video zählt Microsoft weitere Vorteile auf.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Zu sehen sind folgende Funktionen:

Anzeige Anzeige

Verschieben einer Excel-Datei via Tablet-Zugriff auf einen Windowsrechner

Der schnelle Arbeitswechsel von PC auf Smart Device mit nur einem Klick auf die App

Der flexible Zugriff von einem Gerät auf mehrere Cloud-Geräte

Die Windows-App befand sich im Vorfeld über ein Jahr lang in der Testphase und unterstützt auch weitere Funktionen wie USB-Redirection, also zum Beispiel die schnelle Umleitung von Speichergeräten und Druckern, als wären sie am Cloud-PC angeschlossen.

Übrigens: Vor wenigen Tagen haben wir über das Zwangs-Upgrade für Windows-11-Nutzer berichtet. Warum Microsoft zu dieser Maßnahme greift, erklärt Redakteur Jörn Brien.

Anzeige Anzeige

Aktuell beschränkt sich die Windows-App noch auf Schul- und Microsoft-Arbeitskonten. Laut The Verge gibt es momentan noch keine Anzeichen, dass Microsoft die Anbindung zu Privatkunden beziehungsweise Konten plant. 2023 gab Microsoft als langfristiges Ziel an, Windows vollständig in die Cloud zu verlagern. So sollen KI-gestützte Dienste verbessert werden und ein vollständiges Roaming von Menschen ermöglichen, sodass Nutzer möglichst ungebunden arbeiten können.

11 Bilder ansehen 10 Gratis-Apps, die deinen Mac besser machen Quelle: (Foto: Farknot Architect / Shutterstock)