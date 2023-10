Auch der zweite Prime Day ist Geschichte: Diese Angebote gibt es jetzt noch

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Wer den zweiten Prime Day 2023 verpasst hat, sollte sich nicht grämen. Wir haben für euch die wichtigsten Angebote gesichtet und festgestellt, bei welchen Produkten ihr auch jetzt noch den Prime-Day-Preis erhaltet. In vielen Fällen hat sich der Preis mittlerweile zwar zwischen Prime-Day-Rabatt und UVP eingependelt, wir konnten aber immer noch viele Produkte finden, die nach wie vor günstig sind.

Sollte für ein Produkt eurer Wahl bei Amazon kein Rabatt mehr verfügbar sein, raten wir euch mehr denn je dazu, ein Preisvergleichs-Tool zu nutzen, da in diesem Fall andere Shops jetzt deutlich günstiger sein könnten. Denkt außerdem daran: Mit dem Black Friday am 24. November ist die nächste große Rabatt-Schlacht nur etwas mehr als einen Monat entfernt.

Smartphones

iPhone-Angebote zum Prime Day

iPhone-Angebote bei Otto

Samsung-Smartphones bei Otto

Google Pixel

Smartwatches und Fitnesstracker

Bei der Google Pixel Watch (unser Test) war einer der größten Kritikpunkte der Preis von 380 Euro. Zum Prime Day gab es die Pixel Watch ab rund 265 Euro. Jetzt bekommt ihr sie immerhin noch für 280,99 Euro*. Ähnlich sieht es bei der großen Rabatt-Aktion zu Fitbit-Produkten aus*. Die meisten Armbänder sind wieder etwas teurer geworden, aber noch nicht wieder beim Höchstpreis angelangt.

Amazon-Produkte immer noch günstiger

Was die hauseigenen Produkte angeht, hat Amazon die Preise noch nicht wieder nach oben angepasst. Ihr bekommt also nach wie vor bis zu 60 Prozent auf Amazon Echo, Fire TV, Fire Tablets und vieles mehr. Da (bis auf die Gutscheine) noch alle Angebote genauso wie am Prime Day erhältlich sind, verweisen wir auch an dieser Stelle gerne auf unsere entsprechende Übersicht: Bis zu 60 Prozent Rabatt auf diese Amazon-Produkte.

Apple iPad

Macbook

Apple Macbook Air 2023, Laptop mit M2-Chip (15,3 Zoll): 1.389 Euro*

Apple MacBook Pro 2023, Laptop mit M2-Pro-Chip: 2.579 Euro*

Apple Watch

Apple Watch SE GPS: 279 Euro*

Router

Die Fritzbox 5590 Fiber bekommt ihr nach wie vor für 229 statt 289 Euro*. Günstiger gab es den Router dieses Jahr kaum. Auch der Asus RT-AX59U AX4200 (Ai-Mesh, kombinierbarer Route) ist noch im Angebot für94,05 statt 159,95 Euro*. Am Prime Day war er rund fünf Euro teurer. Der Tenda Nova MX15-Pro (Mesh-WLAN-Wi-Fi-6-System AX5400, Dualband-WLAN-Mesh-Wi-Fi-6-System) ist sogar noch mal günstiger geworden: 269,95 Euro statt des Prime-Day-Preises von 274,99 Euro (UVP: 349,99 Euro)*

Amazons Eero-WLAN-Mesh-Router

Für die WLAN-Mesh-Router von Amazon gelten nach wie vor die gleichen Rabatte wie am Prime Day. Auf der Übersichtsseite findet ihr alle Angebote*. Hier sind einige der stärksten Preissenkunge:

Bei Amazon bekommt ihr aktuell zwei von Stiftung Warentest mit „gut“ bewertete Bluetooth-Boxen zum gleichen Preis oder sogar noch günstiger als am Prime Day:

JBL Boombox 3 für 333 Euro*

JBL Partybox 110 für 319 Euro [/affiliate

Ebenfalls noch zum Prime-Day-Preis zu haben:

JBL Flip 6 Bluetooth Box für [affiliate url="https://amzn.to/44mP3h8"]119,99 Euro statt 149,99 Euro*

JBL Charge Essential 2 100 Euro statt 159,99 Euro*

JBL GO 3: 34,90 statt 44,99 Euro*

Software von Adobe noch günstiger als am Prime Day

Deals zum Energiesparen

Den Testsieger von Stiftung Warentest für smarte Thermostate, den Homematic IP Evo, bekommt ihr aktuell für 84,95 Euro bei Amazon*. Zudem bekommt ihr den erforderlichen IP-Access-Point von Homematic nach wie vor 18 Prozent günstiger für 139,99 Euro*. Das IP-Easy-Connect-Set gibt es immer noch ganze 37 Prozent günstiger für 49,99 Euro*.