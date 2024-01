Neue Farben für die PS5: So stylish sehen die neuen Slim-Designs aus

Den Playstation-Controller hat Sony für seine Autopräsentation genutzt – die Konsole selbst war aber auch auf der CES zu finden. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | John Locher)

Durchsichtige Fernseher, niedliche Haushaltsroboter und smarte Bidets: Auf der CES in Las Vegas präsentieren derzeit zahlreiche Hersteller ihre neusten Gadgets. Die sind mal besonders innovativ, mal besonders skurril.

Eine eher unaufgeregte Neuerung von Sony dürfte Gaming-Fans freuen: Für die „Slim“-Version der Playstation 5 soll es bald drei neue farbige Hardware-Coverplatten geben.

Sony auf der CES: Das sind die neuen PS5-Slim-Farben

Die bisher weiße PS 5 Slim gibt es künftig auch in Blau, Rot und Silber, beziehungsweise in Cobalt Blue, Vulcanic Red und Sterling Silber. Damit greift Sony auf Farbklassiker aus der Deep Earth Collection zurück, die das Unternehmen bereits im Oktober 2023 für die normale PS5 vorgestellt hatte.

Im Gegensatz zur weißen Originalversion sind die bunten Seitencover laut The Verge-Journalist Chris Welch nicht zur Hälfte in einem glossigen Lack-Finish gehalten, sondern durchgängig matt glänzend. Der Controller der Sterling-Silber–Variante der PS 5 Slim dürfte zudem bei dem/der ein oder anderen Nostalgiegefühle wecken: Er erinnert entfernt an die graue Original-Playstation.

Wann die Cover in Deutschland erhältlich sein werden und wie viel sie kosten sollen, ist noch unklar – offiziell hat Sony die bunten Abdeckungen nämlich noch nicht angekündigt.

PS5-Controller auf der CES: Zur Autosteuerung umfunktioniert

Einen eher ungewöhnlichen Auftritt hatte die Playstation übrigens noch an einer anderen Stelle: Bei einer Pressekonferenz im Vorfeld der CES nutzte Sony-Honda-Mobility-COO Izumi Kawanishi einen Controller der Konsole, um das erste Afeela-E-Auto auf die Bühne zu holen.

