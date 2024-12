SpaceX ist mehr wert als Coca-Cola oder McDonald‘s – Elon Musks Vermögen explodiert

270 Millionen Dollar soll Elon Musk in den Wahlkampf von Donald Trump investiert haben – was sich schon in den ersten Wochen nach dessen Wahl zum neuen US-Präsidenten mehr als ausgezahlt hat. Seit Anfang November kennt etwa der Kurs der Tesla-Aktie nur eine Richtung: nach oben.

Musk: Vermögen steigt auf fast 450 Milliarden

Mit einer Marktkapitalisierung von knapp 1,4 Billionen Dollar ist Tesla aktuell das acht wertvollste Unternehmen der Welt. Das hat freilich auch Auswirkungen auf das Vermögen von Musk, das auf knapp 450 Milliarden Dollar angeschwollen ist.

Damit hat der reichste Mensch der Welt allein im Laufe dieses Jahres 218 Milliarden Dollar hinzugewonnen – wenn auch großteils auf dem Papier. Musk ist damit doppelt so reich wie Meta-Boss Mark Zuckerberg, aktuell die Nummer drei im Milliardärsranking von Bloomberg.

SpaceX ist jetzt 350 Milliarden Dollar wert

Allerdings trägt nicht nur Tesla dazu bei, dass Musk immer reicher und reicher wird. Einen kräftigen Schub hat etwa zuletzt SpaceX gebracht. Denn die Raumfahrtfirma hat ihre Bewertung gerade auf 350 Milliarden Dollar gesteigert – ein Plus von 67 Prozent gegenüber dem Stand von Juni 2024.

Offenbart hat sich der Wertzuwachs im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms, das SpaceX auch für externe Investor:innen öffnete, wie CNBC berichtet. Dabei, so erklärte Musk per X, hätten sich selbst angesichts der Rekordbewertung kaum Menschen gefunden, die ihre Anteile verkaufen wollten.

Investoren stürzen sich auf SpaceX-Aktien

Insgesamt wechselten SpaceX-Aktien im Wert von 1,25 Milliarden Dollar die Besitzer:innen. Der Preis für eine Aktie belief sich dabei auf 185 Dollar. SpaceX selbst sicherte sich eigene Anteile in einem Volumen von 500 Millionen Dollar. Für Beobachter:innen ein besonderes Zeichen der finanziellen Stärke des Raumfahrtunternehmens.

Für SpaceX spricht zum einen die Schwäche der Konkurrenz (Stichwort: Boeing) sowie die Erfolge der Starship-Tests der vergangenen Monate. Vor allem spiegelt sich in dem Run auf die Aktien aber die Hoffnung auf künftige Regierungsaufträge.

Wie groß ist Musks Einfluss auf die US-Politik?

Schließlich ist es Musk gelungen, sich mit seinem Geld Einfluss in der US-Politik zu verschaffen. Als Berater im Department of Government Efficiency (Doge) soll Musk die Bundesbehörden „umstrukturieren“. Zu diesen Behörden gehört auch die Nasa. Und der Milliardär und Musk-Vertraute Jared Isaacman soll deren neuer Chef werden.

